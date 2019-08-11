Disney перезапустить "Ніч у музеї"

Тепер, коли весь контент студії 20th Century Fox належить компанії Волта Діснея, остання вирішує, що з цим матеріалом робити.

Про це повідомляє oKino.ua.

Студія, перезнявши практично всю свою класичну анімацію, тепер націлена на перезйомки сімейної класики Fox. Йдеться про комедійні франшизи «Один вдома», «Ніч у музеї» та «Оптом дешевше».

Як уточнює Empire, ідея полягає в тому, аби створити відповідні проекти для потокового сервісу Disney+. У планах студії також екранізація серії книг карикатуриста Джеффа Кінні «Щоденник слабкого малюка», права на адаптацію яких аналогічно перейшли від Fox до Disney.

Нагадаємо, що нещодавно також було оголошено, що глава Marvel Studios Кевін Файгі опікуватиметься «Фантастичною четвіркою» і «Людями Ікс».

"Компанія Міккі Мауса" також планує кардинальні зміни у графіку розробки фільмів Fox, закриття одних проектів і просування інших у новому напрямку. Зокрема, президент Disney Боб Айгер обіцяє більше «Планети мавп».