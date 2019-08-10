Нефьодов протестував послугу "Шлюб за добу" і показав дружину

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов "протестував" послугу "Шлюб за добу".

Про це чиновник написав на своїй сторінці у Facebook.

"Протестували з Yana Kalmykova послугу Міністерство Юстиції шлюб за добу. Нормально вийшло, найскладніше, звісно, вмовити наречену", - написав Нефьодов.

Він також зізнався, що обручку собі купив за годину до церемонії.

Нефьодов написав, що церемонію провів заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов.

Нагадаємо, 5 липня Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова керівником Державної митної служби. Заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодов став у лютому 2015 року. У листопаді 2016 року його призначили першим заступником міністра. До приходу у відомство він був співкеруючим партнером фонду прямих інвестицій Icon Private Equity, очолював інвестиційно-банківський департамент Dragon Capital.

Фото: facebook.com/max.nefyodov