Нефьодов протестував послугу "Шлюб за добу" і показав дружину
Про це чиновник написав на своїй сторінці у Facebook.
"Протестували з Yana Kalmykova послугу Міністерство Юстиції шлюб за добу. Нормально вийшло, найскладніше, звісно, вмовити наречену", - написав Нефьодов.
Він також зізнався, що обручку собі купив за годину до церемонії.
Нефьодов написав, що церемонію провів заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов.
Нагадаємо, 5 липня Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова керівником Державної митної служби. Заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодов став у лютому 2015 року. У листопаді 2016 року його призначили першим заступником міністра. До приходу у відомство він був співкеруючим партнером фонду прямих інвестицій Icon Private Equity, очолював інвестиційно-банківський департамент Dragon Capital.
Фото: facebook.com/max.nefyodov