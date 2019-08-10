Гігантська панда у зоопарку Бельгії народила двох дитинчат
"Гігантська панда Хао Хао, яка прибула в зоопарк з Китаю у 2014 році, народила двох маленьких здорових «рожевих креветок», про яких вона піклується з дивовижною материнською любов’ю», — пише Громадське з посиланням на повідомлення зоопарку у Twitter.
Зазначається, що директор парку Pairi Daiza Ерік Домб назвав цю подію «чудовою новиною для цього незвичайного виду, який на сьогодні все ще знаходиться під загрозою вимирання».
Повідомляється, що малюки народилися в четвер, 8 серпня. Самець важив 160 грамів, а самка — 150 грамів.
Вони стали другою і третьою пандами, що з’явилися в парку після народження малюка Тяньбао в червні 2016 року. Наступні кілька днів будуть для дитинчат вирішальними.
За даними Всесвітнього фонду дикої природи, в дикій природі залишилося менш як 2000 панд. У 2016 році Міжнародний союз охорони природи змінив статус гігантських панд зі зникаючих на вразливих.
Фото: Pairi Daiza