Гігантська панда у зоопарку Бельгії народила двох дитинчат

У зоопарку Pairi Daiza в Бельгії гігантська панда народила пару дитинчат-близнюків.

"Гігантська панда Хао Хао, яка прибула в зоопарк з Китаю у 2014 році, народила двох маленьких здорових «рожевих креветок», про яких вона піклується з дивовижною материнською любов’ю», — пише Громадське з посиланням на повідомлення зоопарку у Twitter.

Зазначається, що директор парку Pairi Daiza Ерік Домб назвав цю подію «чудовою новиною для цього незвичайного виду, який на сьогодні все ще знаходиться під загрозою вимирання».

Повідомляється, що малюки народилися в четвер, 8 серпня. Самець важив 160 грамів, а самка — 150 грамів.

Вони стали другою і третьою пандами, що з’явилися в парку після народження малюка Тяньбао в червні 2016 року. Наступні кілька днів будуть для дитинчат вирішальними.

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За даними Всесвітнього фонду дикої природи, в дикій природі залишилося менш як 2000 панд. У 2016 році Міжнародний союз охорони природи змінив статус гігантських панд зі зникаючих на вразливих.

Фото: Pairi Daiza