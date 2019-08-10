Вересневий «Comic Con» у Києві відкриватиме Джон Ромеро - розробник Doom та Quake
Про це повідомили організатори фестивалю в Instagram.
Джона Ромеро називають батьком 3D-шутерів. Він заснував компанію id Software, що заклала підвалини жанру «шутер» від першої особи, розробивши такі культові відеоігри, як Wolfenstein 3D, Doom та Quake.
Програмою Comic Con Ukraine заплановано виступ Джона Ромеро, автограф- і фото-сесію з фанатами, а також можливість зіграти із ним у Doom.
⭐️ Джон Ромеро — Зірковий Гість Comic Con Ukraine 2019! За підтримки @acerukraine. ᅠᅠᅠ Ми знаємо, що ви вже зачекались і тому впевнені, що ця новина вам дійсно сподобається — оголошення першого Зіркового Гостя! Ви зрадієте ще більше, коли дізнаєтесь, що цей анонс зовсім не вплине на вартість вхідного квитка на фестиваль! ᅠᅠᅠ 💥 Зустрічайте одного з найважливіших розробників ігор в історії, батька 3D шутерів — Джона Ромеро! Один із співзасновників легендарної id Software — творців Doom, Quake, Heretic, Hexen та Wolfenstein 3D, потішить своєю присутністю гостей Comic Con Ukraine 2019! ᅠᅠᅠ 🖱 Джон Ромеро — видатний гейм-дизайнер і програміст, який значно вплинув на популяризацію шутерів від першої особи. Саме йому приписується винайдення терміну «deathmatch»! ᅠᅠᅠ Вже у вересні поціновувачі класики та гості, зацікавлені в ігровій індустрії, зможуть: ᅠᅠᅠ ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ ▪️ послухати змістовний виступ Зіркового Гостя на головній сцені в межах Predator Prime Talk; ᅠᅠᅠ ▪️ взяти автограф та зробити пам’ятний знімок з Джоном на стенді Predator; ᅠᅠᅠ ▪️ зіграти в дезматч Doom із його творцем на найпотужніших ігрових ноутбуках Predator @predatorgamingua. ᅠᅠᅠ 💾 Справжні фани ігрової класики, ви, напевно, не могли собі уявити, що зможете не тільки зустріти Джона в реальному житті, а й зіграти в Doom deathmatch пліч-о-пліч із кумиром? Але так, це стає можливим на Comic Con Ukraine! Не пропустіть шанс узяти участь у смертельному бої та поринути в ностальгічні спогади. Сумувати точно не доведеться! ᅠᅠᅠ ❗️ Про початок продажу квитків на фото- і автограф-сесії ми повідомимо вже незабаром. А поки у вас є час, щоби придбати квитки на фестиваль за найнижчою ціною. Адже з анонсом наступного Зіркового гостя вона вже точно зросте! ᅠᅠᅠ Пам’ятайте, що це лише початок. Швиденько купуйте квитки! Попереду на вас чекають ще більш спекотні анонси! ᅠᅠᅠ ⚡️ Квитки на Comic Con Ukraine 2019 за посиланням у профілі! ᅠᅠᅠ #Acer #PredatorGaming #CCU2019_starguests #ComicConUkraine #ComicConUkraine2019 #CCU #CCU2019