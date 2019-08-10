Вересневий «Comic Con» у Києві відкриватиме Джон Ромеро - розробник Doom та Quake

Зірковим гостем Comic Con Ukraine, який відбудеться 21-22 вересня на київському Арт-заводі «Платформа», стане відомий програміст і гейм-дизайнер Джон Ромеро — один із творців таких культових відеоігор, як Wolfenstein 3D, Doom та Quake.

Про це повідомили організатори фестивалю в Instagram.

Джона Ромеро називають батьком 3D-шутерів. Він заснував компанію id Software, що заклала підвалини жанру «шутер» від першої особи, розробивши такі культові відеоігри, як Wolfenstein 3D, Doom та Quake.

Програмою Comic Con Ukraine заплановано виступ Джона Ромеро, автограф- і фото-сесію з фанатами, а також можливість зіграти із ним у Doom.