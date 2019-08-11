11 серпня: народний календар і астровісник

Одна калина за вікном, одна родина за столом, чи чекати дощів восени і кому нині приділити особливу увагу

Сьогодні мусульмани святкують Курбан-Байрам — свято жертвопринесення. Натомість у євреїв нині один із найскорботніших днів року — день 9 Ава. В цей день дотримуються суворого посту, не взувають шкіряне взуття. До того ж, це єдиний день у році, коли юдей не тільки не зобов’язаний, але й не має права вивчати Тору — джерело сили, наснаги і великої втіхи. 9 Ава пов’язане з питанням віри і недовіри, страху, нерішучості, духовної нечутливості людини у відносинах з Богом.

Православні християни цього дня в багатьох церквах відзначають Різдво (тобто народження) святого Миколая Угодника. Щоправда, свято це поки що неофіційне й недостатньо відоме широкому загалу вірян. Також цього дня Церква вшановує пам’ять мученика Каллиника Кілікійського, котрий жив у ІІІ-ІV століттях. В народі його ім’я стійко пов’язували з калиною. На цю пору калина була ще зеленою, але все одно за ягодами передбачали: якщо вони були ще геть зеленими – осінь буде пізня і суха, а якщо вже трішки пристигли – ранньою і дощовою. Були й інші прикмети: “Жовте листя на деревах у серпні — на ранню осінь”, “Чистий схід сонця — на суху погоду”.

Іменинники сьогодні Михайло, Костянтин, Данило, Анатолій, Олексій, Серафима.

10-11 місячні дні. Місяць від Стрільця переходить до Козерога, а Юпітер розвертається до директного руху, щоправда, протягом майже всього місяця він залишатиметься стаціонарним. Енергетика дня нестійка, що позначиться на серцево-судинній системі. Не варто поспішати, швидко їздити, а також лаятися. Імовірно, що завтра будемо шкодувати про це, але буде пізно. Серед пріоритетів — дім, родина. Особливу увагу приділіть старшому поколінню — відвідайте або запросіть на гостину, подаруйте милу дрібничку, квіти, зробіть комплімент, запропонуйте допомогу. Гармонійної неділі!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1919, 1956 – +8,4, а найтеплішим у 1992 – +34,7.