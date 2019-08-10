10 серпня: народний календар і астровісник

Нині святого Лаврентія; час дивитися на зірки, загадувати бажання та ловити момент

Католики згадують сьогодні святого Лаврентія. Він був іспанцем, жив у ІІІ столітті в Римі, служив архідияконом у місцевій християнській громаді, опікувався знедоленими. Загинув мученицькою смертю 32-річним під час гонінь на християн, організованих імператором Валеріаном. Молодого священника живцем засмажили на залізній решітці над вогнищем. Трагічною була доля й імператора Валеріана — він став єдиним римським імператором, який потрапив у полон, де й загинув. У 259 році 70-тисячна римська армія програла персам битву поблизу Едеси, а Валеріан став бранцем перського царя Шапура І. За своє звільнення імператор пропонував царю величезний викуп, але той відмовився, натомість використовував Валеріана, вірніше його спину, в якості ослінчика, коли сідав на коня. Згодом деспот наказав залити римлянину в горло розплавлене золото, після чого з бранця здерли шкіру, напхали соломою і кізяками і виставили опудало в центральному храмі в Сузах. Як казали ті ж таки римляни, O tempora, o mores!

На честь святого Лаврентія споруджено всесвітньо відомий Ескоріал; цьому святому присвячено й чимало культових споруд в Італії. А ще в італійців існує легенда, що ніч напередодні святого Лаврентія чарівна. Великою вдачею буде побачити зірку, що падає, згадати святого і загадати бажання. Обов’язково збудеться.

З іменинами вітайте Прохора, Павла, Василя, Миколу, Анастасію, Олену.

9-10-ий місячні дні. Місяць все ще продовжує перебувати в гостинного і розважливого Стрільця. Пануватимуть лінощі та дещо пафосний настрій. Для вихідних — саме те, що потрібно! Місяць «товстішає», росте, це дозволить «проєктувати» настрій на майбутнє, а добрі вчинки, здійснені цими днями, матимуть гарні наслідки. Прагнення задоволень вимагатиме більших витрат. Втриматися буде дуже важко… Гіпертонікам варто бути обережними й приділити більше уваги власному здоров’ю. Тіштеся літу разом із рідними і близькими, насолоджуйтеся швидкоплинним серпнем!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1891 – +9,2, а найтеплішим у 1992 – +34,7.