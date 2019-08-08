Український фільм “Сторонній” покажуть на кінофестивалі у Сеулі

Український фільм “Сторонній” режисера Дмитра Томашпольського увійшов до основної конкурсної програми Міжнародного кінофестивалю в Сеулі (Південна Корея), що проходитиме 20 - 26 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, за підтримки якого створено фільм.

“На кінофестивалі в Сеулі відбудеться також міжнародна прем’єра фільму “Сторонній”, - зауважили у Держкіно.

Як зазначається, Дмитро Томашпольський не лише режисер, а й автор сценарію фільму, продюсером виступила Олена Дем’яненко.

За сюжетом, команда синхронного плавання зникла під водою у басейні під час виступу. Пацієнтка водолікарні пропала під час прийому хвойно-перлинної ванни. Зв'язок між цими справами, а також який стосунок до них має лялька з живим волоссям, доведеться розслідувати інспектору Глуховській, у кар'єрі якої немає жодної нерозкритої справи. А ще, їй доведеться з'ясувати, хто вона насправді.