Британський прем’єр привітав головного урядового мишолова з Днем кота

Прем’єр Об’єднаного Королівства Борис Джонсон у четвер привітав головного мишолова британського уряду кота Ларрі з Міжнародним днем котів.

Про це глава британського уряду написав на своїй офіційній сторінці у Twitter.

«Вітаю нашого головного мишолова Ларрі з Міжнародним днем кота!», - написав Джонсон.

Як повідомлялося, смугастий коричнево-білий кіт Ларрі, який офіційно має посаду головного мишолова у кабінеті міністрів, мешкає на Даунінг-стріт з 2011 року. Ларрі пережив на своїй котячій посаді правління двох британських прем'єр-міністрів: Девіда Кемерона і Терези Мей.

Після свого нещодавнього вступу на посаду прем'єра Борис Джонсон запропонував завести на Даунінг-стріт ще й собаку.

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Засновником Міжнародного дня кота виступив Міжнародний фонд захисту тварин у 2002 році.