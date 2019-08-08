"Квартал" знайшов коміка для пародій на Зеленського - ЗМІ

Найвірогідніше ним стане колишній учасник дуету "Брати Шумахери" Юрій Великий.

Студія "Квартал 95" знайшла коміка, який на сцені буде грати президента Володимира Зеленського, найвірогідніше ним стане колишній учасник дуету "Брати Шумахери" Юрій Великий.

Про це повідомив співрозмовник УП в студії "Квартал 95" .

"Наразі це найбільш вірогідна кандидатура, але точно буде відомо саме на концерті "Вечірнього Кварталу" 13 серпня", - розповіли виданню.

Крім того, співрозмовник УП повідомив, що лідера партії "Голос" співака Святослава Вакарчука на сцені буде грати Олександр Пікалов, відомий за пародіями президента-втікача Віктора Януковича.

Незважаючи на інтригу, комік Великий у своєму Instagram публікує відео з гримерки, де він пародіює Зеленського.

Фрагменти з репетицій, де присутній Великий, також публікувала у Facebook студія "Квартал 95".