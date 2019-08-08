"Квартал" знайшов коміка для пародій на Зеленського - ЗМІ
Студія "Квартал 95" знайшла коміка, який на сцені буде грати президента Володимира Зеленського, найвірогідніше ним стане колишній учасник дуету "Брати Шумахери" Юрій Великий.
Про це повідомив співрозмовник УП в студії "Квартал 95" .
"Наразі це найбільш вірогідна кандидатура, але точно буде відомо саме на концерті "Вечірнього Кварталу" 13 серпня", - розповіли виданню.
Крім того, співрозмовник УП повідомив, що лідера партії "Голос" співака Святослава Вакарчука на сцені буде грати Олександр Пікалов, відомий за пародіями президента-втікача Віктора Януковича.
Незважаючи на інтригу, комік Великий у своєму Instagram публікує відео з гримерки, де він пародіює Зеленського.
Фрагменти з репетицій, де присутній Великий, також публікувала у Facebook студія "Квартал 95".