Майкл Щур та Яніна Соколова записали новий ролик про подяку військовим

Яніна Соколова, Майкл Щур та Максим Музика записали відео, в якому пояснили, чому потрібно дякувати ветеранам.

Про це повідомляє Тhe-village.

Кампанія "Завдяки тобі" на своїй сторінці в Youtube опублікувала ролик, у якому розповідають, чому важливо підтримувати військових та ветеранів.

"Телеведучі Майкл Щур, Яніна Соколова та ветеран і письменник Максим Музика пояснюють, чому потрібно дякувати військовим і закликають використовувати жест вдячності — прикладену руку до серця"- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт "Завдяки тобі" запустили у серпні 2018 року.