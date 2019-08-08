Майкл Щур та Яніна Соколова записали новий ролик про подяку військовим

Майкл Щур та Яніна Соколова записали новий ролик про подяку військовим

Відео
Укрінформ
Яніна Соколова, Майкл Щур та Максим Музика записали відео, в якому пояснили, чому потрібно дякувати ветеранам.

Про це повідомляє Тhe-village.

Кампанія "Завдяки тобі" на своїй сторінці в Youtube опублікувала ролик, у якому розповідають, чому важливо підтримувати військових та ветеранів.

"Телеведучі Майкл Щур, Яніна Соколова та ветеран і письменник Максим Музика пояснюють, чому потрібно дякувати військовим і закликають використовувати жест вдячності — прикладену руку до серця"- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт "Завдяки тобі" запустили у серпні 2018 року. 

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