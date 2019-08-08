Майкл Щур та Яніна Соколова записали новий ролик про подяку військовим
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Укрінформ
Яніна Соколова, Майкл Щур та Максим Музика записали відео, в якому пояснили, чому потрібно дякувати ветеранам.
Про це повідомляє Тhe-village.
Кампанія "Завдяки тобі" на своїй сторінці в Youtube опублікувала ролик, у якому розповідають, чому важливо підтримувати військових та ветеранів.
"Телеведучі Майкл Щур, Яніна Соколова та ветеран і письменник Максим Музика пояснюють, чому потрібно дякувати військовим і закликають використовувати жест вдячності — прикладену руку до серця"- йдеться у повідомленні.
Зазначається, що проєкт "Завдяки тобі" запустили у серпні 2018 року.