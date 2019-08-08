Вчені створили Чорнобильську горілку

Горілку Atomik виготовили із зерна та води з Чорнобильської зони. Вчені твердять, що це перший споживчий продукт із зони відчуження.

Як повідомляє ВВС Україна, проєкт почався з вирощування зернових на місцевій фермі.

"Ми взяли зерно, яке було трохи забруднене, і воду з Чорнобильської зони, а потім дистилювали її. Ми попросили наших друзів із Саутгемптонського університету, в яких є чудова лабораторія, перевірити, чи зможуть вони знайти якісь ознаки радіоактивності. Вони не змогли знайти нічого - все було нижче рівня, який вони могли зафіксувати", - сказав професор Джим Сміт з Портсмутського університету, який тримає в руках горілку Atomik.

Окрім нього, до ідеї доєдналися й інші дослідники, які впродовж багатьох років працювали в зоні ЧАЕС, вивчаючи, як вона відновлюється після катастрофи 1986 року.

Український дослідник з Гідрометеорологічного інституту в Києві Геннадій Лаптєв, що також брав участь у проєкті зі створення горілки Atomic, переконаний, що місцеву землю можна використовувати продуктивно.

"Ми не повинні просто покинути ці території. Ми можемо використовувати цю землю різноманітними способами і виготовляти щось, що буде повністю очищене від радіації", - каже він.

Як зазначається, вчені сподіваються, що виготовлену горілку вдасться продати, а кошти спрямувати на допомогу громадам, що проживають навколо зони відчуження.

Наразі в рамках проєкту була виготовлена лише одна пляшка горілки Atomic, але, за словами Сміта, до кінця року їх, за планами, буде вже 500. Продавати їх планують туристам, які останнім часом відвідують зону відчуження все частіше.

Поінформовано, що Сміт працював у зоні ЧАЕС з 1990-х років. Він зазначив, що був вражений тим, що економічне становище в Україні стабільно залишалося складним, попри те, що природа в зоні відчуження поступово відновлювалася.

"Там є гарячі точки, але переважно рівень радіоактивного забруднення нижчий, ніж в інших частинах світу, де фіксується відносно великий рівень природної радіоактивності", - каже Сміт.

Він зазначає, що проблема багатьох людей, які проживають неподалік, полягає в тому, що вони не дотримуються правильного харчування, не мають доступу до якісних медичних послуг і не мають роботи.

"Зараз, коли минуло 30 років, я схиляюся до думки, що головна проблема для цих територій - не радіація, а відсутність економічного розвитку", - вважає вчений.

Фото: bbc.com