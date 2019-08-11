Календар на всю голову. 11 серпня

Цього дня в 1933 році в Маріуполі на заводі "Азовсталь" запущена перша домна, а в 1950 році в місті Сан-Хосе народився Стів Возняк

11 серпня 843 року було досягнуто згоди про розподіл імперії Карла Великого між трьома синами імператора - подія увійшла в історію, як Верденский договір.

11 серпня 991 року вікінги під проводом Олафа Трюггвасона, що висадилися на Британські острови, розгромили англосаксів в битві біля Молдону. У битві загинув ватажок англосаксів Брітнот.

11 серпня 1464 року помер Миколай Кузанський, німецький філософ і теолог, вчений, церковно-політичний діяч, математик. Створив перші географічні карти Центральної та Східної Європи.

Пам’ятник отаману Сірку у Харкові / Фото: zruchno.travel

11 серпня 1680 року помер Іван Сірко, видатний український військовий і політичний діяч, Запорізький кошовий отаман, герой народних переказів, дум і пісень. З ім’ям Івана Сірка пов’язана найгероїчніша доба в літописі Запорізької Січі. Упродовж 35 років він не покладав ратної зброї, проявляючи надзвичайний військовий хист, безприкладне лицарство, завзято відстоюючи козацьку волю, стародавні запорозькі звичаї і цілковите самоврядування України.

11 серпня 1778 року в місті Ланц (Німеччина) народився Фрідріх Людвіг Ян, німецький педагог і патріот, учасник Наполеонівських воєн; засновник сучасної спортивної гімнастики. Саме він придумав спортивні снаряди - гімнастичні кільця, бруси, колоду, коня, а в 1811 році відкрив перший гімнастичний клуб. Фрідріх Ян вважав, що фізичне виховання - наріжний камінь здоров'я нації.

11 серпня 1858 року в місті Нейкерк (Нідерланди) народився Хрістіан Ейкман, голландський лікар, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини за відкриття вітаміну В 1 (1929).

Марс з Фобосом і Деймосом

11 серпня 1877 року американський астроном Асаф Холл відкрив супутник планети Марс під назвою Деймос. Це зовнішній супутник на орбіті планети і менший з двох супутників Марса. Його діаметр всього 11 кілометрів, що робить його одним з найменших супутників у всій Сонячній системі.

11 серпня 1897 року в місті Іст-Далідж (Англія) народилася Енід Мері Блайтон, відома британська письменниця, яка працювала в жанрі дитячої і юнацької літератури. Вона стала однією з найбільш успішних підліткових письменниць XX ст.

11 серпня 1914 року в Києві помер Карл Трітшель, український клініцист, фтизіатр, невропатолог, доктор медицини (1872), завідувач кафедри спеціальної патології і терапії з госпітальної клінікою Київського університету св. Володимира (1878-1903). Голова Товариства київських лікарів (1881). Ініціатор створення «спеціальних народних санаторіїв», зокрема санаторію для хворих на туберкульоз в Пущі-Водиці.

11 серпня 1919 року в Беркширі (шт. Массачусетс, США) помер Ендрю Карнегі, американський сталеливарний магнат і філантроп. Глава компанії «Карнегі стіл», що стала ядром тресту «Юнайтед стіл корпорейшн». У 1899 році опублікував статтю «Багатство» (або «Слово про багатство»), виступивши ідеологом філантропічної діяльності.

11 серпня 1919 року президент Німеччини Фрідріх Еберт підписав нову конституцію країни, прийняту в Веймарі 31 липня Національним установчими зборами, що стало початком нового етапу існування Німецької держави. Веймарська республіка, яка офіційно називалася Німецька держава, проіснувала до 1933 року, коли до влади в Німеччині прийшов Адольф Гітлер.

11 серпня 1932 року в Коктебелі помер Максиміліан Волошин, відомий поет, перекладач, художник-пейзажист, мистецький та літературний критик.

Металургійний комбінат «Азовсталь», 1996 рік

11 серпня 1933 року в Маріуполі на заводі "Азовсталь" запущена перша домна.

11 серпня 1941 року представники німецького Рехсміністерства у справах східних територій викликали на розмову Степана Бандеру, Ярослава Стецька, Ріхарда Ярого і Володимира Стахіва, поставивши ультиматум про негайне відкликання Акту відновлення Української Держави. Через три дні міністру Альфреду Розенбергу була направлена офіційна відмова виконувати цей ультиматум.

11 серпня 1948 року в Празі народився Ян Палах, чеський студент, активіст протестного руху проти окупації Чехословаччини. 16 січня 1969 року здійснив самоспалення на Вацлавській площі в Празі на знак протесту проти окупації Чехословаччини військами Радянського Союзу.

11 серпня 1950 року в місті Сан-Хосе (шт. Каліфорнія, США) народився Стів Возняк, американський розробник комп'ютерних технологій, конструктор одного з перших персональних комп'ютерів у світі, співзасновник (разом зі Стівом Джобсом) американської корпорації Apple.

11 серпня 1961 року в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області помер Антон Середа, український графік і майстер прикладного мистецтва, мистецтвознавець, культурний діяч, педагог.

11 серпня 1965 року в Уоттсі - передмісті Лос-Анджелеса, населеному переважно афроамериканцями, почалися масові заворушення, викликані жорстокими і расистськими діями поліції. На наступний день вони перекинулися на центральну частину міста, де були розгромлені сотні магазинів, будинків, машин, вчинені напади на білих мешканців. Поліція, втративши контроль над ситуацією, викликала частини Національної гвардії. Заворушення, в яких брало участь до 35 тис. чоловік, тривали до 17 серпня і стали причиною смерті 34-х осіб; поранення отримали 1032 людини, арештовано понад 4 тисячі осіб, загальний збиток склав понад 40 млн доларів.

11 серпня 1979 року, в 13 годин 35 хвилин, в небі над Каменським (Дніпропетровська область) через помилку авіадиспетчера, в повітрі зіткнулися два літаки «Ту-134», в результаті чого загинули 173 людини, в тому числі 17 футболістів футбольної команди «Пахтакор» (Ташкент), яка летіла з Узбекистану на матч до Мінська. Згодом державна комісія визначила, що винними в тому, що сталося були два авіадиспетчера з Харкова, їх засудили на 15 років позбавлення волі.

11 серпня 1989 року реабілітовані всі засуджені у справі «Спілки визволення України». Справа «Спілки визволення України» стала першим великим сфальсифікованим сталінським процесом 30-х років і своєрідним сигналом до початку масових репресій проти національно орієнтованої інтелігенції по всіх областях України. Всього в зв'язку зі справою СВУ було заарештовано близько 5 тис. чоловік (в основному науковців, вузівських викладачів, вчителів, лікарів, студентів і т.д.). До судового процесу 1930 року було залучено 474 людини, з них засуджені до розстрілу - 15, до концтаборів - 192, вислані за межі України - 87, засуджені умовно - 3. Знадобилося 59 років, щоб визнати їх невинними.

11 серпня 1994 року в Кентербері (Англія) помер Пітер Кушинг, англійський актор, офіцер ордена Британської імперії. Відомий своїми численними ролями в класичних фільмах жахів, де дуже часто виступав партнером Крістофера Лі. На екрані вони часто зображували антагоністів (Франкенштейн - Його Монстр, Ван Хелсінг - Дракула), при цьому в життя були близькими друзями. Пітер Кушинг запам'ятався за картинами "Зоряні війни: Епізод 4 - Нова надія", "Поїзд жаху", "Собака Баскервілів", "Цілком таємно", "Гамлет", "Мулен Руж".

11 серпня 1996 року в селі Петрич (Болгарія) померла Ванга (Вангелія Пандева Димитрова), відома болгарська ясновидиця і цілителька.

11 серпня 1997 року Одесі по дорозі на роботу в редакцію газета "Вечерняя Одесса" був застрелений Борис Дерев'янко, український журналіст, сценарист.

11 серпня 2003 року почалася українська миротворча місія в Іраку в складі коаліційних військ під проводом США. Ця зарубіжна військова операція, яка проходила з 11 серпня 2003 року по 9 грудня 2008 року, є наймасштабнішою за всю історію незалежної України. Постійну військову присутність в Іраку складала до 1690 військовослужбовців, а всього, військову службу в Іраку та Кувейті пройшло близько 6100 українців, 18 з яких загинули і більше 40 отримали поранення. За час місії українські військові допомогли будівництву 14 шкіл, ремонту 7 дитсадків, 4 автодоріг і 3 ліній електропередач. Було відновлено 4 об'єкти водопостачання, медична допомога була надана майже 50 тис місцевим жителям.

11 серпня 2014 року в місті Тібурон (шт. Каліфорнія, США) пішов з життя Робін Вільямс, американський актор, сценарист, продюсер. Володар «Оскара», двох «Золотих глобусів». Знімався у фільмах «Доброго ранку, В'єтнам», «Розумниця Уілл Ганнтінґ», «Джуманджі», «Ніч в музеї». Загалом знявся в майже 100 фільмах.