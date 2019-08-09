9 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні Пантелеймона цілителя; збираємо коноплю, не перегинаємо палицю та не рвемо жили на роботі

Цього дня Церква вшановує пам’ять великомученика Пантелеймона цілителя. Пантелеймон жив у Нікомедії й служив лікарем в імператора Галерія Максиміана. Пантелеймона стратили за віру – святий не зрікся Христа і загинув мученицькою смертю. Зайшовши до будь-якого православного храму можна побачити, що чи не найбільше свічок горить саме біля ікони великомученика Пантелеймона, якого віряни вважають першим помічником, особливо під час важких хвороб. Менш відома нині інша іпостась цього святого – боронити люд і збіжжя від вогню, спричиненого блискавками. Селяни в цей день намагалися не працювати, особливо звозити снопи з поля, побоюючись, що «Паликіп запалить їх блискавкою». На Закарпатті з цього дня починали збирати коноплі, а знахарі завершували збір лікарських трав, якими згодом лікували худобу.

А ще сьогодні Всесвітній день книголюбів. Традиція відзначати подібний день була започаткована в США. Прикметно, що переважна більшість українців упродовж останніх декількох років не прочитала жодної книжки. Число тих, хто регулярно читає книги, коливається від одного до трьох відсотків. Натомість майже всі дивляться телевізор. Лідери рейтингів — розважальні шоу. Щоправда, подібна тенденція спостерігається й у світі. Втім, сподіваємося, що попри все, книга виживе — завжди знайдуться “пальці легкі, що торкнуться сторінок”, очі, готові бігти рядок за рядком, і розум — здатний осягати прочитане.

Іменинники сьогодні Пантелеймон, Платон, Анфіса.

8-9-ий місячні дні. Місяць у Стрільці. Два дні поспіль гарантована жага задоволень, але дивіться, аби не перегнути палицю — що занадто, те не здраво. Енергія доби спрямована всередину. Надзвичайно сприятливий час для глибинних змін, а для цього треба відмовитись від усіх попередніх надбань і здобутків, якими б чудовими вони не були. Чи легко це? Мабуть що ні, адже боротися з самообманом набагато важче ніж із видимим ворогом. Задля нової шкіри змія змінює стару, а Алісі довелося стати зовсім маленькою, щоб потрапити в Країну Див. Чудовий день для походу як у ресторан, так і в спортзал.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1899 – лише +7, а найтеплішим у 2010 – +37,7.