Американська академія кіномистецтв і наук обрала нового президента

Найпрестижніша інституція кіноіндустрії - Американська академія кіномистецтв і наук - обрала собі нового, 35-го президента. Ним став кастинг-директор Девід Рубін, який змінив на цій посаді режисера Джона Бейлі.

Про це повідомляється на сайті Академії.

“Рубін - перший кастинг-директор, який обіймає посаду президента Академії. Він має у доробку понад 100 кіно- і телевізійних проєктів, зокрема таких, як "Англійський пацієнт", "Чоловіки в чорному", “Hairspray", "Талановитий містер Ріплі", "Чотири весілля і похорон", "Весілля мого найкращого друга "," Ромео і Джульєтта”, " Смажені зелені помідори ", - йдеться в повідомленні.

Фото: emmys