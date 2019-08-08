Творці «Гри престолів» підписали контракт з Netflix
Про це повідомляє Hollywood Reporter.
«Ми раді вітати Девіда Бениоффа і Дена Вайса в Netflix. Вони є творчою силою і порадували глядачів у всьому світі своїми епічними розповідями. Ми не можемо дочекатися, щоб побачити, що їх уява принесе нашим глядачам », - заявив директор по контенту Netflix Тед Сарандос.
Як повідомляється, підписаний шоуранерами багаторічний контракт на створення нових проектів для компанії обійшовся сервісу в 200 мільйонів доларів.
У спільній заяві Бениофф і Вайс зазначили, що у них була прекрасна десятирічна співпрацю з HBO, проте «Netflix створив щось вражаюче і безпрецедентне, ми раді, що вони запросили нас приєднатися до них».
Як зазначає видання, шоуранери також обговорювали співпрацю з Disney і Amazon, проте після тривалих переговорів вирішили приєднатися до Netflix.
Як повідомлялося, Бениофф і Вайс вже співпрацюють з Disney у роботі над трилогією «Зоряних воєн».
Фото: Mike Coppola/Компанії Film Magic