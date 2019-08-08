У Римі заборонили сушити одяг у публічних місцях, штраф — 100 євро

Поліція Риму заборонила мешканцям сушити одяг у публічних місцях. Порушникам загрожує штраф у 100 євро.

Про це повідомляє ANSA.

“Згідно з новими правилами поліції Риму, які набули чинності у липні, місцевим мешканцям загрожує штраф у 100 євро за деякі порушення, включаючи вивішування одягу для сушіння на публічних вулицях або площах”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляє ANSA, згідно з іншими нововведеннями, туристам забороняється сідати на знаменитих сходах церкви Триніти-деї-Монті, більш відомих як іспанські сходини, та поливати квіти на балконах, якщо при цьому вода буде капати на вулицю.

Фото: www.ansa.it