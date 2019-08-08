У Львові 19 серпня стартує фестиваль короткого метра Wiz-Art

ХІІ Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art відбудеться 19-25 серпня.

Про це повідомляє Держкіно, за підтримки якого пройде фестиваль.

“У межах фестивалю відбудуться кінопокази сучасного українського та іноземного кіно, а також майстер-класи від знаних українських кінематографістів”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, девіз цьогорічного фестивалю - “Наважся побачити” (Dare to see).

“Розмитість є визначальною ознакою нашої тремтячої епохи. Самі кадри ми бачимо чітко, вони соковиті й сексуальні, однак це не забезпечує видимість”, - акцентують організатори.