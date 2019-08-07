Бог чує всі наші молитви й спрямовує їх до блага
Це не так. Бог чує всі наші молитви й, однозначно, спрямовує їх до блага. Ми прагнемо, щоб Господь благодіяв у нашому житті, щоб творив чудеса і допомагав нам, але насамперед пам’ятаймо, що ці чудеса можуть звершуватись тільки за нашою вірою: «За вірою вашою нехай буде вам» (Мф. 9:29).
Якщо ми звертаємось у своїх молитвах до Бога і просимо чогось у Нього, але не маємо на те твердої віри, то такі прохання не йдуть нам на благо. Тільки за нашою вірою відбувається те, чого ми справді прагнемо і що є корисним на шляху до нашого спасіння.
Часто ми просимо те, що треба нам сьогодні тут, у цьому тимчасовому житті, й тому Господь нам посилає різні випробування, які нагадують про те, що є тимчасовим, а що – вічним, що є другорядним, а що – важливим. Усі ці випробування спрямовують нас на шлях істини, який веде до спасіння.
Бог – наш творець і любов, і якщо з нами відбувається щось, як ми думаємо, з несправедливості, то задумаймося, бо, можливо, це єдиний і найкращий засіб, при якому ми схаменемося.
Митрополит Епіфаній