Бог чує всі наші молитви й спрямовує їх до блага

Часто люди запитують: чому Бог не чує наших молитов, чому не відповідає на наші прохання?

Це не так. Бог чує всі наші молитви й, однозначно, спрямовує їх до блага. Ми прагнемо, щоб Господь благодіяв у нашому житті, щоб творив чудеса і допомагав нам, але насамперед пам’ятаймо, що ці чудеса можуть звершуватись тільки за нашою вірою: «За вірою вашою нехай буде вам» (Мф. 9:29).

Якщо ми звертаємось у своїх молитвах до Бога і просимо чогось у Нього, але не маємо на те твердої віри, то такі прохання не йдуть нам на благо. Тільки за нашою вірою відбувається те, чого ми справді прагнемо і що є корисним на шляху до нашого спасіння.

Часто ми просимо те, що треба нам сьогодні тут, у цьому тимчасовому житті, й тому Господь нам посилає різні випробування, які нагадують про те, що є тимчасовим, а що – вічним, що є другорядним, а що – важливим. Усі ці випробування спрямовують нас на шлях істини, який веде до спасіння.

Бог – наш творець і любов, і якщо з нами відбувається щось, як ми думаємо, з несправедливості, то задумаймося, бо, можливо, це єдиний і найкращий засіб, при якому ми схаменемося.

Митрополит Епіфаній

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