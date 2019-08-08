8 серпня: народний календар і астровісник

Нині “котячий” день і Єрмолая; завершуємо жнива, чекаємо на Спаса та ні з ким не сваримося

Сьогодні міжнародний день кішок, який відзначається з ініціативи міжнародного фонду Animal Welfare. Щоправда, в багатьох країнах світу існують власні усталені “котячі” дні. Про кішок, як власне і про собак, можна говорити і писати нескінченно. Відомо, що кішки були священними тваринами в Стародавньому Єгипті. За вбивство кішки страчували — згодовували крокодилам. Натомість у Європі котів цінували мало і до них було суто утилітарне ставлення — їх цінували передовсім як мисливців на щурів і мишей. Археологічні розкопки засвідчують, що коти були на Заході рідкісними тваринами аж до ХІ століття, і лише з ХVІІІ століття вони набули статусу тварин-компаньйонів, заслуживши право сибаритсвувати в людській оселі. До речі, тоді ж перестали вважати, що кіт вхожий у пекло. Нині 80% мешканців планети тримають удома кішок, а в деяких країнах ці тварини охороняються законом. Варто зауважити, що українці особливого пієтету до кішок не мали. Собака мав стерегти домівку, кіт — ловити мишей. Приказок про котів існувало чимало: “Любить як кіт сметану”, “Допався як кіт до сала”, “Жиє як пес з котом”, “Заспав сі як кіт”, “Працює як кіт на печі”, “Біга як кіт загорений”, “Як кіт наплакав”, “Пишається як кіт на глині”, “Як коти полизали” тощо.

Церква ж цього дня вшановує священномученика Єрмолая. Колись у давнину до Єрмолая прагнули завершити жнива – «прийшов Єрмолай – хліб прибирай». З Єрмолая також починали зривати ранні сорти яблук, але ще не їли їх, особливо жінки, в котрих померли діти. Чекали до яблуневого Спаса.

З іменинами вітайте Моїсея і Сергія.

7-8-ий місячні дні. Емоційно конфліктний день. Можна досягти чималих успіхів, а можна й добряче посваритися, особливо з представником протилежної статі. Особливо небезпека чатує на людей, котрі звикли командувати. Подружні й романтичні стосунки цими днями проходитимуть певне випробування. У “вибухонебезпечній” ситуації варто надати перевагу мовчанню, аніж словам, поясненням, нотаціям, чи, що ще гірше, крикам. Мовчання може бути глибоким. Може бути містичним. Іронічним. Розумне мовчання — гарна альтернатива дурним словам. Вони від того никнуть, стають ще більш дурними й абсурдними. Зрештою захлинаються, перетворюються на шумовиння і спливають за водою.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найбільш прохолодним цей день у Києві був у 1887 – +7,8, а найтеплішим у 2010 – +39,2.