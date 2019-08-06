Закінчилися зйомки фільму-концерту із Жаданом

Закінчилися зйомки фільму-концерту “Розділові Наживо”, які тривали у Мистецькому Арсеналі.

Про це повідомляє Український культурний фонд, за підтримки якого реалізується проєкт.

“У роботі над стрічкою взяли участь одинадцять кращих операторів, які раніше представляли Україну на різних міжнародних кінофестивалях. Дистриб’ютором фільму стане KyivMusicFilm — незалежний дистриб’ютор фільмів про музику та нову культуру. Прем’єра фільму-концерту “Розділові Наживо” запланована на осінь 2019 року”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фільм-концерт “Розділові Наживо” народився як підсумок культового мультидисциплінарного проєкту “роздІловІ” за участю Сергія Жадана, Олі Михайлюк, Олексія Ворсоби (Білорусь), Томека Сікори (Польща) та Сергія Пілявця. Режисер-постановник стрічки - Вадим Ільков (оператор-постановник фільму “Вулкан” (2018), режисер фільму “Тато - мамин брат” (2018), що став переможцем ОМКФ-2019 за кращу режисуру та кращий український повнометражний фільм).

У фільмі-концерті “Розділові Наживо” пролунають уже знайомі за виступами “роздІлових” твори Сергія Жадана.

“Для мене “роздІловІ” — це півтори години входження в медитативний стан. Проговорювання певних текстів, текстів суто літературних, не дидактичних. Залежно від того, у якому настрої перебуває глядач, кожен із цього може вичленувати якісь свої сенси, меседжі та стани. Це не проєкт про те, як когось чогось навчити. Проте, якщо й навчити, то це, напевне, уважності. Трішки уважності та трішки делікатності в стосунку до інших людей”, - зазначив Жадан.

Фільм-концерт “Розділові Наживо” задокументував перформанс “роздІловІ”, проєкт мистецької агенції АртПоле, який виник у 2012 році на основі книги Сергія Жадана “Вогнепальні й ножові”. На сьогодні проєкт поєднав у собі прочитані автором тексти з різних збірок, чуттєву музику, експериментальний шумовий звукоряд та візуалізацію.