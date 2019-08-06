Померла лауреат Нобелівської премії з літератури Тоні Моррісон

У США померла 88-річна лауреат Нобелівської премії з літератури Тоні Моррісон.

Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву родини письменниці.

“Нобелівський лауреат Тоні Моррісон померла на 88-му році життя”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Моррісон пішла з життя після нетривалої хвороби 5 серпня.

Зазначається, що загалом вона написала 11 книг.

У 1993 році їй присуджено Нобелівську премію з літератури як автору, “що у своїх сповнених мріями і поезією романах пожвавив важливий аспект американської реальності”.

За свій роман “Кохана” про життя афроамериканської рабині Моррісон здобула Пулітцерівську премію. Цей твір також ліг в основу кінофільму 1998 року з Опрою Вінфрі у головній ролі.

Фото з відкритих джерел