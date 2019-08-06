Кетрін Зета-Джонс одягнула вишиванку на відпочинку

Голівудська актриса Кетрін Зета-Джонс поповнила колекцію вишиванок.

Про це пише Jetsetter.

“Кетрін зі своїм чоловіком Майклом Дугласом наразі перебувають із візитом у Словаччині. Для романтичного обіду акторка обрала білу вишиванку з червоними візерунками від Юлії Магдич. Невідомо, чи знайома зірка з українською символікою, але світлину вона підписала: «Summer lovin’»”, - йдеться у повідомленні.

Фото у вишиванці зірка опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

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Як повідомляв Укрінформ, Кетрін Зета-Джонс вже вдягала вишиванку від українського дизайнера. Минулого року її помітили в сукні українського бренду Vita Kin.