Кетрін Зета-Джонс одягнула вишиванку на відпочинку
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Укрінформ
Голівудська актриса Кетрін Зета-Джонс поповнила колекцію вишиванок.
Про це пише Jetsetter.
“Кетрін зі своїм чоловіком Майклом Дугласом наразі перебувають із візитом у Словаччині. Для романтичного обіду акторка обрала білу вишиванку з червоними візерунками від Юлії Магдич. Невідомо, чи знайома зірка з українською символікою, але світлину вона підписала: «Summer lovin’»”, - йдеться у повідомленні.
Фото у вишиванці зірка опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.
Як повідомляв Укрінформ, Кетрін Зета-Джонс вже вдягала вишиванку від українського дизайнера. Минулого року її помітили в сукні українського бренду Vita Kin.