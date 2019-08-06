Яніна Соколова презентувала тизер фільму, що розповість історію її життя

Проєкт фільму “Я, Ніна” одержить державне фінансування, і вже готовий тизер стрічки.

Про це повідомила акторка і телеведуча Яніна Соколова на своїй сторінці у Facebook.

“Ми успішно пройшли пітчинг щодо фінансування у Держкіно України! І дякуємо всім, хто допомагав і допомагатиме нам зробити фільм “Я, Ніна” реальністю. Ми дуже віримо у цей проєкт. І робимо його у великій любові”, - написала Соколова.

Вона також зазначила, що готовий тизер фільму.

“Перший тизер змонтований нами з одеської історії фільму, яку ми повністю відзняли завдяки ваші підтримці!” - уточнила акторка.

Яніна побажала всім любити одне одного.

“Тільки любов здатна робити дива і перемагати найстрашніші недуги!!! І не забудьте сходити до лікаря, навіть якщо вас нічого не турбує, але існує мінімальний ризик!” - закликала вона.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт Яніни Соколової зі створення фільму “Я, Ніна” за реальними подіями з її життя підтримав співак і політик Святослав Вакарчук. Яніна та її команда проводили до 31 липня благодійний аукціон, зібрані кошти від якого мають піти на зйомки фільму.

“Я, Ніна” - це фільм про молоду успішну журналістку, яка здається цілком щасливою: коханий чоловік, двоє дітей, улюблена робота, друзі й молодість. Проте одного разу у неї діагностують рак. Ніні роблять операцію з видалення внутрішніх жіночих органів. Оперує онколог Олександра, молода лікар з міжнародним досвідом. Саме вона стає для Ніни найближчою людиною, точкою опори і символом одужання.

Головні ролі у фільмі виконують Яніна Соколова, Валерія Ходос та Валерій Харчишин.