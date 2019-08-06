Українські студенти перемогли на конкурсі інженерів у Туреччині

Двоє студентів з Харкова посіли перше місце на Міжнародному конкурсі студентів-інженерів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Двоє студентів Харківського політехнічного інституту - Ірина Тимошенко та Павло Корекян - посіли перше місце на Міжнародному конкурсі ICAMES 2019 (International Cultural and Academic Meeting of Engineering Students). Змагання проходили у м. Стамбул (Туреччина)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що команда харківського вишу єдина з України, яка вже другий рік поспіль отримує грант та бере участь в ICAMES. Цьогорічний проєкт українських учасників стосувався нових видів матеріалів для захисту атомних електростанцій. Студенти проаналізували причини та наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, а також запропонували нові матеріали, що забезпечуватимуть ефективну роботу пасивних систем захисту вже сучасних станцій. Усе це дозволить зменшити ризик небезпек під час роботи на них.

Всього в ICAMES 2019 взяли участь 80 студентів, які опановують інженерні спеціальності, з 11 країн світу.

ICAMES – це міжнародний науковий і культурний конкурсний проєкт, що проводиться Інженерним співтовариством (ENSO) Босфорського університету в Туреччині. Конкурс проходить вже 24 роки поспіль.

Фото: mon.gov.ua