7 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні Ганни і Якуба; завбачаємо не таку вже й далеку зиму, копаємо картоплю і звіряємо курс

“Серпневі дні у шоломах стогів / З шаблями блискавок та музикою зливи, / А серпень так прогуркотів, / Як ніч купальську біле сниво. / В густім смереччі квапиться туман / Та на путі йому стіна зелена. / Поблідле сонце їй за талісман, / І пахнуть гори і трава сушена”. Таким бачить серпень зі свого рідного і химерного Закарпаття Петро Мідянка — чи не найгерметичніший з усіх нинішніх українських поетів. А в нас нині вже успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці. Дехто називає її Богопраматір’ю. Існує й «зимова» Ганна – 22 грудня. У серпні від спеки міліли річки і криниці, гуртувалися до вирію птахи. Саме від Анни починалися холодні досвітки. За цим днем у давнину завбачували зиму. Яка погода до обіду, така й зима до грудня, а яка по обіді – така після грудня. Якщо ранок холодний, то й зима буде сувора. Йде дощ – часто випадатимуть сніги. А ще на Ганни колись починали копати ранню картоплю.

Католики відзначають сьогодні Якова – апостола, одного з 12 найближчих учнів Ісуса Христа. У поляків, так само як і в українців, була прикмета: «Який Якуб до полудня, така зима до грудня, який Якуб після полудня – така й зима після грудня».

Іменинники сьогодні Анна, Олександр.

6-7-ий місячні дні. Місяць у Скорпіоні, що сприятиме підвищеній нервозності, психо-емоційній збуджуваності, мінливому настрою. Можливі форс-мажорні ситуації, навіть на побутовому рівні. Екстремальні розваги і відпочинок приховуватимуть підвищений ризик. У декого з’явиться егоцентричне бажання керувати, превалювати, домінувати і диктувати, тож опирайтеся, не дайте себе уярмити. Шукайте порятунку в природі, відпочинку і праведному труді. Горизонти, які здавалися далекими, нарешті стануть дуже близькими, або ж остаточно зникнуть з вашого поля зору. Останнє означатиме, що вектор вашого руху був не вельми вдалим. Трагедії в тому нема — змінюйте курс.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1923 – +8,7, а найтеплішим у 1900 – +33,6.