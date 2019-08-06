Французький міністр закликав не зловживати англійською мовою

Міністр культури Франції Франк Рістер закликав французів скоротити використання англіцизмів у повсякденному мовленні.

Про це повідомляє Standart.

Зазначається, що заклик міністра приурочений до 25-ї річниці ухвалення закону, що регулює використання французької мови на телебаченні та радіо.

«Закону Тубона - 25 років! Це тлумачення статті 2 нашої Конституції: мовою республіки є французька. Наше повсякденне життя було б зовсім інакшим без цієї простої вимоги - розмовляйте французькою!» - написав Рістер у Twitter, закликаючи французів підтримувати державну мову в умовах лінгвістичної глобалізації.

Пропозиція Рістера викликала неоднозначну реакцію у громадян країни. Чимало хто вказав на те, що президент Еммануель Макрон сам регулярно використовує англійські ідіоми, наприклад, «нація стартапів». Так само - для просування французьких інновацій і технологій, - діють і провідні компанії країни.

Фото: Franck Riester, Facebook