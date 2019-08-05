YouTube заблокував канал Мухарського
Про це Мухарський повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Ну от і все. Ю-туб канал Ореста Лютого заблоковано без попереджень. Дякую всім, хто цікавився і поширював 8 років праці", - написав Мухарський.
У коментарях до посту він назвав це частиною кампанії із блокування українських ресурсів.
Як повідомлялося, Антін Мухарський в 2012 році створив патріотичний проєкт "Лагідна Українізація", в якому виступає у ролі "професора антропології Ореста Лютого". За цей проєкт оголошений у розшук російською Генпрокуратурою.
Проєкт «Орест Лютий» відзначається жорсткими, патріотичними піснями. Герой Мухарського “Орест Лютий” - завзятий поборник українізації і автор саркастичних хітів на "бандерівський" манер. У своїх піснях критикує росіян за окупацію українських територій.