6 серпня: народний календар і астровісник

Нині святих Бориса і Гліба; між завершенням жнив і початком грибного сезону і кого понесе вітер змін

Сьогодні мучеників благовірних князів Бориса і Гліба, у хрещенні Романа і Давида, перших вітчизняних святих. Вони були братами, синами Володимира Великого, і загинули мученицькою смертю від руки свого брата Святополка, прозваного в народі Окаянним. У липні 1015 року Володимир помирає у своїй резиденції в Берестові поблизу Києва. Оточення факт смерті князя намагалося спочатку приховати, побоюючись, що владу захопить один із його синів Святополк, якого кияни не бажали бачити на київському престолі. Улюблений син Володимира Великого Борис (він правив у Ростові) на ту пору разом із батьковим загоном був у поході проти половців. Але звістка про смерть Володимира доволі швидко дійшла до Святополка. Він примчав із військом до Києва і захопив владу. Невдовзі Святополк підступно вбив спочатку Бориса, а потім і Гліба, князя Муромського. Константинопольська патріархія, отримавши подання на канонізацію Бориса і Гліба, досить довго не могла зрозуміти, чому має канонізувати князів. Вони ж бо віддали Київ та людей, які на них сподівалися, на поталу Святополку, по-друге, своєю покірливістю наглій брехні, заздрощам та злобі, вони підштовхували Святополка до скоєння страшного гріха братовбивства… Але зрештою їх канонізували – за, як би сказали Толстой, а за ним і Ганді, «непротивление злу насилием», за цілковите слідування Христу. Рідкісний, майже унікальний випадок. Особливо, коли йдеться про владу.

На осінніх Бориса і Гліба завершувалося дозрівання всіх хлібів, починався період найбільшого збирання грибів. Наші пращури казали: «Борис і Гліб сіють ранній хліб»; «Прийшов Борис і Гліб – вистиг у полі хліб».

З іменинами вітайте Бориса, Гліба, Христину.

5-6-ий місячні дні. Радісна новина: планета великих амбіцій і можливостей Юпітер входить у дім своєї сили знак Стрільця і починає рухатися вперед. Після чотиримісячної умовної “зупинки” соціальні процеси активізуються як для авантюрних, так і для цілком шляхетних проєктів. Це триватиме до кінця листопада. Потім Юпітер перейде в знак Козерога і втратить частину експансивної енергії. У приватному житті багатьох обивателів з’явиться попутний вітер соціальних змін. Щоправда, подібне стосується передовсім тих, хто добряче чує, відкіль вітер віє і вміє вправно використовувати зв’язки і знайомства. Інші ж можуть опинитися в незавидній ролі “звіяних вітром”...

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1907 – +8,3, а найтеплішим у 2010 – +36,3.