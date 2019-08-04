Помер Віллі Токарєв

На 85-му році помер радянський, американський і російський автор-виконавець Віллі Токарєв.

Про це повідомляє "Эхо Москвы".

"Помер радянський, американський і російський автор-виконавець Віллі Токарєв. Про це «Эху» повідомив народний артист Росії, ведучий «Эха» Микола Тамразов з посиланням на сім'ю Віллі Токарєва. Музикантові було 84 роки", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли про екстрену госпіталізацію 84-річного шансоньє Віллі Токарєва після обстеження в одній із московських лікарень.

У 1980-х роках він став відомий по всьому Радянському Союзу за його пісні про життя російського емігранта у Нью-Йорку на Брайтон-Біч.