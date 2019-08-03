Джаред Лето зіграє вбивцю у трилері з Вашингтоном і Малеком

Майбутній кримінальний трилер «Маленькі Речі» («The Little Things») обростає зірками. Днями до Дензела Вашингтона і Рамі Малека долучився Джаред Лето.

Про це повідомляє oKino.ua.

Наразі актор веде переговори, щоб зіграти в новому фільмі вбивцю, противника протагоністів в особі Вашингтона і Малека.

Джон Лі Генкок написав сценарій і має намір зайняти режисерське крісло. Історія розповідає про заступника шерифа округу Керн на ім'я Дік (Вашингтон), який об'єднується з лос-анджелесским детективом Бакстером (Малек), аби зловити підступного серійного вбивцю, уточнює Empire.

У Діка відмінне чуття, але його готовність обходити правила втягує Бакстера в несамовиту дилему. До того ж Діку доводиться боротися з темною таємницею зі свого минулого.

Warner Bros. продюсує фільм, який Генкок збирається почати знімати цієї осені.

Фото: styleinsider,TAGS