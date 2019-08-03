Емальєри з’їхалися до Дніпра на International Enamel Festival
Укрінформ
У Дніпрі в Музеї українського живопису за підтримки програми «Культурна столиця» відкрився міжнародний симпозіум емальєрів - International Enamel Festival та масштабна виставка творів художньої емалі.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Центром композиції став найбільший твір – це «Козак Мамай». Його створили Аліна Набока та Сергій Алієв-Ковика в майстерні музею», - зазначила мистецтвознавець Людмила Тверська.
Всього у двох залах представлено 150 творів художників емальєрів з Ужгорода, Луцька, Одеси, Києва, а також Білорусі та Португалії.
Журналісти також мали можливість побачити, як митці працюють у майстерні та створюють власні твори у техніці художньої емалі.
Експозиція у музеї працюватиме з 2 серпня по 21 вересня.