“Пригоди S Миколая” відзначили на найбільшому у світі дитячому кінофестивалі

На фестивалі Giffoni Film Festival українська стрічка “Пригоди S Миколая” отримала спеціальний приз від COMIX за найсмішніший і найдинамічніший трейлер.

49-ий Giffoni Film Festival пройшов з 19 по 27 липня в італійському місті Джиффоні-Валле-П'яна, повідомляє пресслужба Держкіно.

“Приємно, що після виходу в прокат історія фільму не завершилася. Це перша фестивальна нагорода “Пригод S Миколая”, і я вважаю її дуже значною, адже стрічку відзначило журі, яке власне є її цільовою аудиторією”, - прокоментував голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Сімейна комедія Семена Горова “Пригоди S Миколая” брала участь у фестивалі серед півтори тисячі фільмів з усього світу. Для дитячого журі, що складалося з понад 1100 хлопчиків та дівчаток віком від 6 до 9 років, відбулося два покази фільму.

Зазначається, що публіка жваво реагувала на жарти та активно підтримувала головного героя Артемка (Максим Лучак) у його боротьбі з крадієм-велетнем (Василь Вірастюк).

Після показів відбулися сесії запитань від юних глядачів сценаристу стрічки Антону Базелінському.