Стало відомо, коли вийде у прокат екранізація роману Софії Андрухович

Національний прокат стрічки “Віддана” за романом Софії Андрухович "Фелікс Австрія" стартує 16 січня.

Про це повідомляє продакшн-компанія FILM.UA.

“На першу половину осені запланований вихід офіційного постера та трейлера до фільму, який ширше розкриватиме його сюжет. Також восени 2019 року розпочнеться масштабна рекламна кампанія стрічки”, - ідеться у повідомленні.

Наразі зйомки кіноекранізації завершились у червні, зараз триває активна робота компанії POSTMODERN Digital над постпродакшеном. На цьому етапі стрічку доповнять візуальними ефектами та комп’ютерною графікою.

Як зазначається, зйомки екранізації відомого роману розпочалися у квітні цього року і тривали 30 днів на чотирьох локаціях: у Києві, Чернівцях, Білій Церкві та кіноселищі Ніжиловичах під Києвом.

Трьох основних персонажів зіграли Маріанна Янушевич (Стефанія Чорненько), Алеся Романова (Адель Сколик) та Роман Луцький (Петро Сколик). У надскладній сцені в театрі знялась відома балерина Катерина Кухар. Загалом було задіяно 34 актори та понад 500 акторів масових сцен. Для стрічки пошито понад 150 костюмів, зібрано понад 300 різноманітних образів жителів кінця 19-го–початку 20-го століть.

Сценарій написали Софія Андрухович і Аліна Семерякова, режисером-постановником виступила Христина Сиволап. Оператор-постановник - Олексій Ламах.

Події стрічки “Віддана” розпочинаються в Станіславові (нині Івано-Франківськ) у другій половині 19 століття. Доктор Анґер втрачає в пожежі дружину, але вдається врятувати двох дівчат – рідну доньку Аделю і доньку хатніх робітників Стефанію. Доктор вирішує виховувати їх разом. Дівчата виросли і так само нерозлучні, хоча Аделя тепер заміжня. Стефа ж веде господарство, втамовуючи свою пристрасть у кулінарії. Та вони досі не розуміють, хто є одна одній: сестри та подруги чи служниця і господиня. У калейдоскопі любові та ревнощів, подвійних смислів і таємниць грань між реальністю і вигадкою остаточно зникає.

Виробником фільму “Віддана” є FILM.UA Production, а підтримку здійснили уряд України та Міністерство культури. Кінотеатральним українським прокатом займається компанія “Вольга Україна”.