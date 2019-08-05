5 серпня: народний календар і астровісник

Нині Трохима і Феофіла; як не втратити й зернину, забути про романтичні стосунки і не забути встати з правильної ноги

Церква сьогодні вшановує чудотворну Почаївську ікону Божої Матері – одну зі знаних святинь не тільки на теренах України, але й всього християнського світу. В 1597 році Почаївському монастирю її подарувала заможна вдова луцького земського судді Анна Гойська, що володіла Почаєвом у другій половині XVI століття. Образ Почаївської Божої Матері, яка вважається небесною покровителькою Волині, був дуже популярний по всій Україні. Її залюбки зображали на сімейних іконостасах від Полтавщини до Прикарпаття. Ікона не раз рятувала Почаївську лавру від усяких лих, а віряни й нині знають про її чудотворні властивості: до ікони Божої Матері Почаївської звертаються за зціленням від сліпоти, застарілих хвороб, а також моляться за звільнення з полону.

Також сьогодні згадуються мученики Трофим, Феофіл і з ними ще 13-ть мучеників. В народі цей день називали Трофимом-Безсонником, адже пора гаряча – не до сну. Потрібно було досить оперативно прибрати золоте збіжжя з полів-ланів у засіки та комори, бо «Як у серпні дбаєм, так зимою маєм», або: «Змарнуєш на жнивах хвилину – втратиш не одну зернину».

Зазвичай з Трохима-безсонника і до свята Успіння не шлюбилися і уникали інтимних стосунків, щоби не ризикувати благополуччям дітей.

Іменинники цього дня Трофим, Федір, Михайло, Андрій.

4-5 місячні дні. Місяць у Терезах. Амплітуда енергетичних потоків дня є не тільки активною, але й досить агресивною і нестабільною. Сьогодні варто проявляти наполегливість і навіть затятість у вирішенні давніх проблем. Однозначно, це той період, коли варто менше розмовляти і більше працювати. Загрузнувши у плітках або переказуючи старі анекдоти, ризикуєте втратити енергетичну стабільність. Один із найгірших днів для романтичних стосунків. А ще вранці обов’язково встаньте з правої ноги.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1907 – +7,6, а найтеплішим у 2010 – +38,1.