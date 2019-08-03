3 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні пророка Єзекиїла; дослухаймося, чи тріщить стерня, чому кряче ворон і кого зловить шанс

До кінця року залишається 150 днів, а в церковному календарі сьогодні старозаповітного пророка Єзекиїла. Пророк Єзекиїл належить до числа чотирьох «великих пророків» (Ісайя, Єремія, Даниїл), і є автором однієї з пророчих книг Біблії — «Книги пророка Єзекиїла». Це надзвичайно цікава і видатна особистість. Він жив за часів першого єврейського вигнання, коли в 587 році до н.е. Юдейське царство було завойоване вавилонським царем Навуходоносором ІІ. Тоді більшість єврейського люду стало невільниками. Пророкувати він почав приблизно в 30 років. Тоді ж цілком добровільно взяв на себе ряд випробувань – понад рік ходив із чималою цеглиною, на якій було випалено ім’я Ізраїля, поголив голову, їв паляниці, виготовлені з коров’ячих кізяків тощо. Він рано став удівцем, тому в його будинку збиралися юдеї, які потребували підтримки й утіхи. Це стало прообразом синагоги. А ще цей пророк відомий своїми надзвичайно яскравими і містичними видіннями і пророцтвами. Настільки загадковими, сповненими екзотичних символів, що Талмуд заборонив їхнє публічне тлумачення. Крім того, вони передували пророцтвам Апокаліпсиса. Пророка Єзекиїла вшановують як у православ’ї, так і в католицизмі, а також у юдаїзмі.

У сиву давнину працювати цього дня годилося якщо й не мовчки, то небагатослівно, творячи про себе молитву. З народних прикмет найбільш відомі такі: якщо стерня, ламаючись, тріщить – на дощ. Ворон кряче зранку — на погану звістку.

З іменинами вітайте Онуфрія, Івана, Онисима, Петра, Романа.

2-3-ій місячні дні. Зорі кажуть, що приблизно до середини серпня синів і доньок людських мучитиме нездоланна спрага — спрага до життя. До того ж, до життя ліпшого, яскравішого, багатшого і ще якого завгодно з префіксом “най”. Цьому сприятиме черговий сонячно-венеріанський цикл. У Левів, Овнів і Стрільців посиляться самовпевненість, відчуття власної обраності, а отже, бажання перебувати в центрі уваги, навіть стати об’єктом поклоніння. Якщо хтось запропонує вам посаду, руку-серце чи щось у такому дусі — погоджуйтеся одразу — це й дійсно ваш зоряний час. Шкодувати не доведеться. Все, що зароджується нині, просто приречене на експансію — політичну, соціальну, творчу. Прикметно, що цим можуть скористатися не тільки “вогняні” знаки, але й усі інші.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1965 – +9,8, а найтеплішим у 1905 - +34,9.