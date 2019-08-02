Вшановуємо пам’ять найбільшого серед старозавітних святих – пророка Божого Іллі

Вшановуємо пам’ять найбільшого серед старозавітних святих – пророка Божого Іллі

Митрополит Епіфаній Митрополит Епіфаній
Укрінформ
Ілля був великим пророком, чудотворцем, який жив майже за тисячу років до Різдва Христового

Сьогодні свята Церква вшановує пам’ять найбільшого серед старозавітних святих – пророка Божого Іллю. Він був людиною, що мала непохитну віру в Бога, безмежну надію на Нього, і все життя присвятила ревному служінню Йому. Ілля був великим пророком, чудотворцем, який жив майже за тисячу років до Різдва Христового, але сміливо викривав тодішніх правителів і народ, їхні пороки і пристрасті, а натомість закликав навернутися до правди, до істинного Бога, до справжньої віри.

Чому віра така важлива? Тому, що без віри людина не може по-справжньому жити. Кожна людина у щось вірить: хтось у власні сили, хтось у «долю», хтось у «випадок»… Але варто пам’ятати, що й наслідки такої віри є відповідними. З вірою не народжуються, вона не є результатом навчання, її не можна у когось випросити, купити або домогтися силою. Справжня віра – не від нас, а від Бога. Вона дарована Ним разом із Його благодаттю та милосердям, і лише від нас залежить – прийняти цей дар чи ні, тому Господь наш Ісус Христос вчив: «За вірою вашою нехай буде вам» (Мф. 9: 29).

Віра – це не просто наші сподівання на щось. У Священному Писанні пояснюється, що саме віра є підставою для здійснення очікуваного нами і впевненість у невидимому, а з невидимого сталося все видиме… Тож життя святого пророка Іллі дає нам приклад справжньої віри і праведного християнського життя в терпінні, гідності, наполегливості в доланні життєвих випробувань, істинній любові та пошуку правильного шляху до Бога.

Митрополит Епіфаній

* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства
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