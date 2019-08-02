Вшановуємо пам’ять найбільшого серед старозавітних святих – пророка Божого Іллі

Ілля був великим пророком, чудотворцем, який жив майже за тисячу років до Різдва Христового

Сьогодні свята Церква вшановує пам’ять найбільшого серед старозавітних святих – пророка Божого Іллю. Він був людиною, що мала непохитну віру в Бога, безмежну надію на Нього, і все життя присвятила ревному служінню Йому. Ілля був великим пророком, чудотворцем, який жив майже за тисячу років до Різдва Христового, але сміливо викривав тодішніх правителів і народ, їхні пороки і пристрасті, а натомість закликав навернутися до правди, до істинного Бога, до справжньої віри.

Чому віра така важлива? Тому, що без віри людина не може по-справжньому жити. Кожна людина у щось вірить: хтось у власні сили, хтось у «долю», хтось у «випадок»… Але варто пам’ятати, що й наслідки такої віри є відповідними. З вірою не народжуються, вона не є результатом навчання, її не можна у когось випросити, купити або домогтися силою. Справжня віра – не від нас, а від Бога. Вона дарована Ним разом із Його благодаттю та милосердям, і лише від нас залежить – прийняти цей дар чи ні, тому Господь наш Ісус Христос вчив: «За вірою вашою нехай буде вам» (Мф. 9: 29).

Віра – це не просто наші сподівання на щось. У Священному Писанні пояснюється, що саме віра є підставою для здійснення очікуваного нами і впевненість у невидимому, а з невидимого сталося все видиме… Тож життя святого пророка Іллі дає нам приклад справжньої віри і праведного християнського життя в терпінні, гідності, наполегливості в доланні життєвих випробувань, істинній любові та пошуку правильного шляху до Бога.

Митрополит Епіфаній