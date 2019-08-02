Пікнік заради життя, льодова вечірка та кава з дільничним: афіша на 2-4 серпня
Пікнік заради життя
Що цікавого: Благодійний сімейний захід на підтримку двійнят та передчасно народжених немовлят - ранніх пташок!
Подія приурочена до Всесвітнього дня двійнят. А оскільки більшість двійнят народжуються раніше терміну, пікнік проводиться із важливою місією підтримки малюків та збору коштів на реанімаційну стійку вартістю 250 тисяч гривень у відділення інтенсивної терапії новонароджених НДСЛ "Охматдит".
Коли: 4 серпня
Де: ВДНГ
Скільки: 50-1500 грн
Більше інформації: Facebook
Сімейне свято-акція на підтримку грудного вигодовування
Що цікавого: Захід відбудеться в межах Всесвітнього тижня грудного вигодовування за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
Метою заходу-свята є привернення уваги суспільства до важливості підтримки грудного вигодовування у всіх сферах буття людини: в родині, в громаді, в системі охорони здоров'я, серед роботодавців, в суспільстві і в державі зокрема.
На святі буде організовано багато різноманітних атракцій: лекції, ярмарок, спілкування з зірками, мамо-тато-малюкове дефіле та багато-багато конкурсів.
Коли: 4 серпня
Де: Парк Шевченка
Скільки: Не вказано
Більше інформації: Facebook
Міжнародна конференція з демократичної освіти IDEC: Education NOW
Що цікавого: Головна освітня подія року для батьків та вчителів. Гості конференції дізнаються, що робити, якщо дитина нічого не хоче, прокачають батьківські навички разом з учасниками з 20 країн світу та наживо поспілкуються з 25 топ-зірками світової освіти, серед яких реформатори освіти, автори книжок та лектори TED. До того ж познайомляться понад з 300 українськими та закордонними освітніми проєктами та зможуть обрати ідеальний освітній заклад для своєї дитини на «Алеї шкіл».
Коли: 2-3 серпня
Де: LIKO SCHOOL (вул. Мейтуса, 5-А)
Більше інформації на сайті
Мандрівниці: про жіночі подорожі та стереотипи
Що цікавого: Creative Women Space та Гендер в деталях продовжують серію дискусій “Феміністична кава”. Мета ініціативи – підняти та обговорити питання гендерних стереотипів, суспільної нерівності та несправедливості, які існують у нашому суспільстві.
Цього разу говоритимуть про подорожі і як це - бути жінкою, яка мандрує.
Обговорять:
- Чому взагалі постає таке питання (бо раніше жінки мали обмежені можливості для мандрів, а в деяких країнах - і дотепер)
- Чому можливість жінки вільно пересуватись – це надбання фемінізму?
- Як сприймають жінку в соло-подорожі? Дві крайнощі.
- Стереотипи і страшилки. Що правда, а що ні?
- Чоловік і жінка наодинці в іншій країні. Чи є різниця?
- Що там із безпекою?
- Як соло-мандрівки здатні змінити життя жінки?
- І чому всім дівчатам варто спробувати?
Коли: 3 серпня
Де: Creative Women Space (Михайлівський провулок, 9-Б)
Скільки: Вхід вільний, необхідна реєстрація
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Відкриття Музею "Становлення української нації"
Що цікавого: Відкриття першого в Україні інноваційного музею історії української нації.
Чим здивує музей відвідувача?
- 100 фігур видатних українців від Княгині Ольги до сучасних видатних постатей нашої держави
- 25 сюжетних композицій, де кожну інсталяцію супроводжує інтерактивний аудіо- та відеоконтент, запахи, пристрої віртуальної реальності, що дає відвідувачу відчути атмосферу епохи, в якій він перебуває
- MuseumSelfie в кожному сюжеті
- Дитячий простір
- 24 діорами в форматі 3D
Всі експозиції зроблені на підставі історичних досліджень, підтверджених істориками, археологами та іншими вченими.
Коли: 3 серпня
Де: вул. Лаврська, 27
Скільки: 220 грн
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КУЛІШ. Пантелеймон Куліш
Що цікавого: Відкриття міжмузейного виставкового проєкту, присвяченого 200-річчю з Дня народження однієї з найяскравіших особистостей другої половини ХІХ століття.
Чим цікавий Пантелеймон Куліш сучасному українцеві? «Думаємо, зараз він був тим, кого називають лідером думок: одним з найпопулярніших блогерів з купою фоловерів, гострим на слово критиком, і не тільки літературнопричетних речей, генієм PR-менеджменту та чи не найзатребуванішим автором рецензій», – діляться куратори виставки.
В експозиції буде представлено цінні прижиттєві видання творів Пантелеймона Куліша та книги, що побачили світ у його друкарні в Петербурзі.
Серед цікавинок виставки – портрет Пантелеймона Куліша у виконанні Тараса Шевченка та портрет Тараса Шевченка, створений Пантелеймоном Кулішем.
Коли: з 2 серпня
Де: вул. Лаврська 9, корпус 9
Скільки: Вхід на відкриття – вільний, у інші дні – за квитками музею
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7 проблем, з якими наші міста зіткнуться завтра
Що цікавого: На лекції критично розглянуть тенденції містобудування в Україні і розберуть найпопулярніші міфи урбаністики.
Коли: 3 серпня
Де: Сквер київських інтелігентів
Скільки: Вхід вільний
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Кава з дільничним. Зустріч №1
Що цікавого: Ви не знайомі особисто зі своїм дільничним і примарно уявляєте його роботу, чи не так? Тому Голосіївське управління поліції ГУНП у Києві, DreamKyiv та спільнота Голосіїв організовують першу зустріч в форматі «кави з дільничним офіцером».
Ця зустріч – добра нагода:
- познайомитись зі своїм дільничним за філіжанкою кави
- особисто розпитати його про суть роботи на дільниці і спектр його компетенцій, як вони є
- звернути увагу інспектора дільниці на небезпечні місця вашого під’їзду, будинку, вулиці
- заручитись порадою і підтримкою дільничного у вирішенні цих проблем
Коли: 3 серпня
Де: Pandora Creative Hub (ВДНГ, павільйон 21)
Скільки: Вхід вільний
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Hug your DOG
Що цікавого: На тусі для песиків на вас та вашого улюбленця чекатимуть лекції "Міфи про триммінг", "Допоможи своєму вихованцеві впорається зі спекою", "Майстер-клас по догляду в домашніх умовах", крута фотозона. А ще песика можна буде підстригти, зробити фейкове тату і нагодувати солодощами.
Коли: 3-4 серпня
Де: БУХТА food station (Поштова площа, 3)
Скільки: Вхід вільний
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Льодове Party
Що цікавого: Вас зустрінуть мультяшні герої і проведуть у світ засніженої казки. На вас чекає цікава і неймовірно насичена пригода з майстер-класами, конкурсами та подарунками. Завдяки кріо-шоу ви зануритеся в дивовижний світ дослідів і експериментів. Усі охочі зможуть безкоштовно потренуватися з професійними інструкторами з хокею та фігурного катання. А ще вас неодмінно вразить дерево з морозива, яким ви зможете поласувати.
Коли: 3 серпня
Де: ТРЦ “Космополіт” (вул. Вадима Гетьмана, 6)
Скільки: 120 грн для дорослих, 90 грн для дітей
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Lifeguard FEST 2019
Що цікавого: Пляжний Патруль запрошує на третій київський фестиваль лайфсейвінгу.
На вас чекають цікаві активності:
- Олімпійські Пляжні Ігри
- Забіг в Ластах
- Тренування від лайфгардів
- Майстер-клас із порятунку на воді
- Змагання з лайфсейвінгу - єдиного виду спорту, де ви можете врятувати життя
- Майстер-клас "Ідеальна засмага"
- Перегони на байдарках, серфах
- Майстер-класи та змагання для дітей
Коли: 4 серпня
Де: Гідропарк, пляж Венеція
Скільки: Вхід вільний
Більше інформації: Facebook
Своп-вечірка у Ласці
Що цікавого: Приходьте знайомитися з новими людьми, пити каву та лимонад, і найголовніше – обмінюватися одягом.
Що можна приносити? Випрані та охайні речі, які залежалися у шафі та яким можна знайти кращого господаря. Можна приносити також взуття та аксесуари. Усі речі, що залишаться після вечірки, передадуть у благодійні фонди.
Коли: 4 серпня
Де: Благодійний магазин “Ласка” (вул. Липинського, 3)
Скільки: Участь безкоштовна
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Битва Хінкалі 1.0
Що цікавого: Це буде перший відкритий чемпіонат серед любителів та професіоналів. Битва Хінкалі 1.0 буде складатися з двох турів. У відбірковому потрібно буде їсти хінкалі на швидкість, а у фіналі – переможе той, хто з'їсть найбільше за вказаний час. На всіх прихильників хінкалі цього дня чекатиме розважальна програма з фотоконкурсами та лотереями.
Коли: 4 серпня
Де: Ресторан “Tbiliso” (Русанівська набережна, 4)
Скільки: Не вказано
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Паразити – показ мовою оригіналу
Що цікавого: Спеціальний показ «Паразитів» Пон Джун Хо мовою оригіналу.
За сюжетом, у сім'ї чотирьох безробітних похмурі життєві перспективи. Ситуація змінюється, коли старшому синові пропонують високооплачуваний підробіток репетитором. З допомогою сестри він робить фальшиві документи про освіту та приходить до розкішного маєтку заможного бізнесмена.
Фільм демонструється мовою оригіналу (корейською) з українськими субтитрами.
Коли: 4 серпня
Де: Кінотеатр “Жовтень” (вул. Костянтинівська, 26)
Скільки: 130 грн
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Ігротека японських шахів
Що цікавого: Гра, що приковує до екранів мільйони глядачів по всій Японії. Гра, де лише один необачний хід може стати фатальним. Гра, в якій змагаються більше десяти мільйонів гравців, а визнаними профі стають лише дві сотні. Гра, в якій з поміж усіх професіоналів справжнім майстром - Мейджіном - може бути визнаний лише один.
Це - шьоґі.
Ukrainian Shogi Dojo знову відкриватиме двері у цей дивовижний світ японських шахів. На вас чекають захопливі двобої, цікаві задачі та головоломки і незабутній японський колорит.
Коли: 3 серпня
Де: Парк Шевченка
Скільки: Не вказано
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24-годинний заїзд на Київському велотреку — Артем Грищук
Що цікавого: Спроба встановлення 24-годинного рекорду на Київському велотреку українським рандонером Артемом Грищуком.
Коли: 3 серпня
Де: Київський велотрек (вул. Богдана Хмельницького, 58)
Скільки: Не вказано
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