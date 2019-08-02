Пікнік заради життя, льодова вечірка та кава з дільничним: афіша на 2-4 серпня

Пікнік заради життя, льодова вечірка та кава з дільничним: афіша на 2-4 серпня

Укрінформ
Зібрали в афіші найцікавіші події перших вихідних серпня – від битви хінкалі до фестивалю лайфсейвінгу.

Пікнік заради життя

Що цікавого: Благодійний сімейний захід на підтримку двійнят та передчасно народжених немовлят - ранніх пташок!

Подія приурочена до Всесвітнього дня двійнят. А оскільки більшість двійнят народжуються раніше терміну, пікнік проводиться із важливою місією підтримки малюків та збору коштів на реанімаційну стійку вартістю 250 тисяч гривень у відділення інтенсивної терапії новонароджених НДСЛ "Охматдит".

Коли: 4 серпня

Де: ВДНГ

Скільки: 50-1500 грн

Більше інформації: Facebook

Сімейне свято-акція на підтримку грудного вигодовування

Що цікавого: Захід відбудеться в межах Всесвітнього тижня грудного вигодовування за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Метою заходу-свята є привернення уваги суспільства до важливості підтримки грудного вигодовування у всіх сферах буття людини: в родині, в громаді, в системі охорони здоров'я, серед роботодавців, в суспільстві і в державі зокрема.

На святі буде організовано багато різноманітних атракцій: лекції, ярмарок, спілкування з зірками, мамо-тато-малюкове дефіле та багато-багато конкурсів.

Коли: 4 серпня

Де: Парк Шевченка

Скільки: Не вказано

Більше інформації: Facebook

Міжнародна конференція з демократичної освіти IDEC: Education NOW

Що цікавого: Головна освітня подія року для батьків та вчителів. Гості конференції дізнаються, що робити, якщо дитина нічого не хоче, прокачають батьківські навички разом з учасниками з 20 країн світу та наживо поспілкуються з 25 топ-зірками світової освіти, серед яких реформатори освіти, автори книжок та лектори TED. До того ж познайомляться понад з 300 українськими та закордонними освітніми проєктами та зможуть обрати ідеальний освітній заклад для своєї дитини на «Алеї шкіл».

Коли: 2-3 серпня

Де: LIKO SCHOOL (вул. Мейтуса, 5-А)

Більше інформації на сайті

Мандрівниці: про жіночі подорожі та стереотипи

Що цікавого: Creative Women Space та Гендер в деталях продовжують серію дискусій “Феміністична кава”. Мета ініціативи – підняти та обговорити питання гендерних стереотипів, суспільної нерівності та несправедливості, які існують у нашому суспільстві.

Цього разу говоритимуть про подорожі і як це - бути жінкою, яка мандрує.

Обговорять:

  • Чому взагалі постає таке питання (бо раніше жінки мали обмежені можливості для мандрів, а в деяких країнах - і дотепер)
  • Чому можливість жінки вільно пересуватись – це надбання фемінізму?
  • Як сприймають жінку в соло-подорожі? Дві крайнощі.
  • Стереотипи і страшилки. Що правда, а що ні?
  • Чоловік і жінка наодинці в іншій країні. Чи є різниця?
  • Що там із безпекою?
  • Як соло-мандрівки здатні змінити життя жінки?
  • І чому всім дівчатам варто спробувати?

Коли: 3 серпня

Де: Creative Women Space (Михайлівський провулок, 9-Б)

Скільки: Вхід вільний, необхідна реєстрація

Більше інформації: Facebook

Читайте також: У Саудівській Аравії жінкам дозволили самостійно подорожувати

Відкриття Музею "Становлення української нації"

Що цікавого: Відкриття першого в Україні інноваційного музею історії української нації.

Чим здивує музей відвідувача?

  • 100 фігур видатних українців від Княгині Ольги до сучасних видатних постатей нашої держави
  • 25 сюжетних композицій, де кожну інсталяцію супроводжує інтерактивний аудіо- та відеоконтент, запахи, пристрої віртуальної реальності, що дає відвідувачу відчути атмосферу епохи, в якій він перебуває
  • MuseumSelfie в кожному сюжеті
  • Дитячий простір
  • 24 діорами в форматі 3D

Всі експозиції зроблені на підставі історичних досліджень, підтверджених істориками, археологами та іншими вченими.

Коли: 3 серпня

Де: вул. Лаврська, 27

Скільки: 220 грн

Більше інформації: Facebook

КУЛІШ. Пантелеймон Куліш

Що цікавого: Відкриття міжмузейного виставкового проєкту, присвяченого 200-річчю з Дня народження однієї з найяскравіших особистостей другої половини ХІХ століття.

Чим цікавий Пантелеймон Куліш сучасному українцеві? «Думаємо, зараз він був тим, кого називають лідером думок: одним з найпопулярніших блогерів з купою фоловерів, гострим на слово критиком, і не тільки літературнопричетних речей, генієм PR-менеджменту та чи не найзатребуванішим автором рецензій», – діляться куратори виставки.

В експозиції буде представлено цінні прижиттєві видання творів Пантелеймона Куліша та книги, що побачили світ у його друкарні в Петербурзі.

Серед цікавинок виставки – портрет Пантелеймона Куліша у виконанні Тараса Шевченка та портрет Тараса Шевченка, створений Пантелеймоном Кулішем.

Коли: з 2 серпня

Де: вул. Лаврська 9, корпус 9

Скільки: Вхід на відкриття – вільний, у інші дні – за квитками музею

Більше інформації: Facebook

7 проблем, з якими наші міста зіткнуться завтра

Що цікавого: На лекції критично розглянуть тенденції містобудування в Україні і розберуть найпопулярніші міфи урбаністики.

Коли: 3 серпня

Де: Сквер київських інтелігентів

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Кава з дільничним. Зустріч №1

Що цікавого: Ви не знайомі особисто зі своїм дільничним і примарно уявляєте його роботу, чи не так? Тому Голосіївське управління поліції ГУНП у Києві, DreamKyiv та спільнота Голосіїв організовують першу зустріч в форматі «кави з дільничним офіцером».

Ця зустріч – добра нагода:

  • познайомитись зі своїм дільничним за філіжанкою кави
  • особисто розпитати його про суть роботи на дільниці і спектр його компетенцій, як вони є
  • звернути увагу інспектора дільниці на небезпечні місця вашого під’їзду, будинку, вулиці
  • заручитись порадою і підтримкою дільничного у вирішенні цих проблем

Коли: 3 серпня

Де: Pandora Creative Hub (ВДНГ, павільйон 21)

Скільки: Вхід вільний

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Hug your DOG

Що цікавого: На тусі для песиків на вас та вашого улюбленця чекатимуть лекції "Міфи про триммінг", "Допоможи своєму вихованцеві впорається зі спекою", "Майстер-клас по догляду в домашніх умовах", крута фотозона. А ще песика можна буде підстригти, зробити фейкове тату і нагодувати солодощами.

Коли: 3-4 серпня

Де: БУХТА food station (Поштова площа, 3)

Скільки: Вхід вільний

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Льодове Party

Що цікавого: Вас зустрінуть мультяшні герої і проведуть у світ засніженої казки. На вас чекає цікава і неймовірно насичена пригода з майстер-класами, конкурсами та подарунками. Завдяки кріо-шоу ви зануритеся в дивовижний світ дослідів і експериментів. Усі охочі зможуть безкоштовно потренуватися з професійними інструкторами з хокею та фігурного катання. А ще вас неодмінно вразить дерево з морозива, яким ви зможете поласувати.

Коли: 3 серпня

Де: ТРЦ “Космополіт” (вул. Вадима Гетьмана, 6)

Скільки: 120 грн для дорослих, 90 грн для дітей

Більше інформації: Facebook

Lifeguard FEST 2019

Що цікавого: Пляжний Патруль запрошує на третій київський фестиваль лайфсейвінгу.

На вас чекають цікаві активності:

  • Олімпійські Пляжні Ігри
  • Забіг в Ластах
  • Тренування від лайфгардів
  • Майстер-клас із порятунку на воді
  • Змагання з лайфсейвінгу - єдиного виду спорту, де ви можете врятувати життя
  • Майстер-клас "Ідеальна засмага"
  • Перегони на байдарках, серфах
  • Майстер-класи та змагання для дітей

Коли: 4 серпня

Де: Гідропарк, пляж Венеція

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Своп-вечірка у Ласці

Що цікавого: Приходьте знайомитися з новими людьми, пити каву та лимонад, і найголовніше – обмінюватися одягом.

Що можна приносити? Випрані та охайні речі, які залежалися у шафі та яким можна знайти кращого господаря. Можна приносити також взуття та аксесуари. Усі речі, що залишаться після вечірки, передадуть у благодійні фонди.

Коли: 4 серпня

Де: Благодійний магазин “Ласка” (вул. Липинського, 3)

Скільки: Участь безкоштовна

Більше інформації: Facebook

Битва Хінкалі 1.0

Що цікавого: Це буде перший відкритий чемпіонат серед любителів та професіоналів. Битва Хінкалі 1.0 буде складатися з двох турів. У відбірковому потрібно буде їсти хінкалі на швидкість, а у фіналі – переможе той, хто з'їсть найбільше за вказаний час. На всіх прихильників хінкалі цього дня чекатиме розважальна програма з фотоконкурсами та лотереями.

Коли: 4 серпня

Де: Ресторан “Tbiliso” (Русанівська набережна, 4)

Скільки: Не вказано

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Паразити – показ мовою оригіналу

Що цікавого: Спеціальний показ «Паразитів» Пон Джун Хо мовою оригіналу.

За сюжетом, у сім'ї чотирьох безробітних похмурі життєві перспективи. Ситуація змінюється, коли старшому синові пропонують високооплачуваний підробіток репетитором. З допомогою сестри він робить фальшиві документи про освіту та приходить до розкішного маєтку заможного бізнесмена.

Фільм демонструється мовою оригіналу (корейською) з українськими субтитрами.

Коли: 4 серпня

Де: Кінотеатр “Жовтень” (вул. Костянтинівська, 26)

Скільки: 130 грн

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Ігротека японських шахів

Що цікавого: Гра, що приковує до екранів мільйони глядачів по всій Японії. Гра, де лише один необачний хід може стати фатальним. Гра, в якій змагаються більше десяти мільйонів гравців, а визнаними профі стають лише дві сотні. Гра, в якій з поміж усіх професіоналів справжнім майстром - Мейджіном - може бути визнаний лише один.

Це - шьоґі.

Ukrainian Shogi Dojo знову відкриватиме двері у цей дивовижний світ японських шахів. На вас чекають захопливі двобої, цікаві задачі та головоломки і незабутній японський колорит.

Коли: 3 серпня

Де: Парк Шевченка

Скільки: Не вказано

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24-годинний заїзд на Київському велотреку — Артем Грищук

Що цікавого: Спроба встановлення 24-годинного рекорду на Київському велотреку українським рандонером Артемом Грищуком.

Коли: 3 серпня

Де: Київський велотрек (вул. Богдана Хмельницького, 58)

Скільки: Не вказано

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