Пікнік заради життя, льодова вечірка та кава з дільничним: афіша на 2-4 серпня

Зібрали в афіші найцікавіші події перших вихідних серпня – від битви хінкалі до фестивалю лайфсейвінгу.

Пікнік заради життя

Що цікавого: Благодійний сімейний захід на підтримку двійнят та передчасно народжених немовлят - ранніх пташок!

Подія приурочена до Всесвітнього дня двійнят. А оскільки більшість двійнят народжуються раніше терміну, пікнік проводиться із важливою місією підтримки малюків та збору коштів на реанімаційну стійку вартістю 250 тисяч гривень у відділення інтенсивної терапії новонароджених НДСЛ "Охматдит".

Коли: 4 серпня

Де: ВДНГ

Скільки: 50-1500 грн

Більше інформації: Facebook

Сімейне свято-акція на підтримку грудного вигодовування

Що цікавого: Захід відбудеться в межах Всесвітнього тижня грудного вигодовування за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Метою заходу-свята є привернення уваги суспільства до важливості підтримки грудного вигодовування у всіх сферах буття людини: в родині, в громаді, в системі охорони здоров'я, серед роботодавців, в суспільстві і в державі зокрема.

На святі буде організовано багато різноманітних атракцій: лекції, ярмарок, спілкування з зірками, мамо-тато-малюкове дефіле та багато-багато конкурсів.

Коли: 4 серпня

Де: Парк Шевченка

Скільки: Не вказано

Більше інформації: Facebook

Міжнародна конференція з демократичної освіти IDEC: Education NOW

Що цікавого: Головна освітня подія року для батьків та вчителів. Гості конференції дізнаються, що робити, якщо дитина нічого не хоче, прокачають батьківські навички разом з учасниками з 20 країн світу та наживо поспілкуються з 25 топ-зірками світової освіти, серед яких реформатори освіти, автори книжок та лектори TED. До того ж познайомляться понад з 300 українськими та закордонними освітніми проєктами та зможуть обрати ідеальний освітній заклад для своєї дитини на «Алеї шкіл».

Коли: 2-3 серпня

Де: LIKO SCHOOL (вул. Мейтуса, 5-А)

Більше інформації на сайті

Мандрівниці: про жіночі подорожі та стереотипи

Що цікавого: Creative Women Space та Гендер в деталях продовжують серію дискусій “Феміністична кава”. Мета ініціативи – підняти та обговорити питання гендерних стереотипів, суспільної нерівності та несправедливості, які існують у нашому суспільстві.

Цього разу говоритимуть про подорожі і як це - бути жінкою, яка мандрує.

Обговорять:

Чому взагалі постає таке питання (бо раніше жінки мали обмежені можливості для мандрів, а в деяких країнах - і дотепер)

Чому можливість жінки вільно пересуватись – це надбання фемінізму?

Як сприймають жінку в соло-подорожі? Дві крайнощі.

Стереотипи і страшилки. Що правда, а що ні?

Чоловік і жінка наодинці в іншій країні. Чи є різниця?

Що там із безпекою?

Як соло-мандрівки здатні змінити життя жінки?

І чому всім дівчатам варто спробувати?

Коли: 3 серпня

Де: Creative Women Space (Михайлівський провулок, 9-Б)

Скільки: Вхід вільний, необхідна реєстрація

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Читайте також: У Саудівській Аравії жінкам дозволили самостійно подорожувати

Відкриття Музею "Становлення української нації"

Що цікавого: Відкриття першого в Україні інноваційного музею історії української нації.

Чим здивує музей відвідувача?

100 фігур видатних українців від Княгині Ольги до сучасних видатних постатей нашої держави

25 сюжетних композицій, де кожну інсталяцію супроводжує інтерактивний аудіо- та відеоконтент, запахи, пристрої віртуальної реальності, що дає відвідувачу відчути атмосферу епохи, в якій він перебуває

MuseumSelfie в кожному сюжеті

Дитячий простір

24 діорами в форматі 3D

Всі експозиції зроблені на підставі історичних досліджень, підтверджених істориками, археологами та іншими вченими.

Коли: 3 серпня

Де: вул. Лаврська, 27

Скільки: 220 грн

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КУЛІШ. Пантелеймон Куліш

Що цікавого: Відкриття міжмузейного виставкового проєкту, присвяченого 200-річчю з Дня народження однієї з найяскравіших особистостей другої половини ХІХ століття.

Чим цікавий Пантелеймон Куліш сучасному українцеві? «Думаємо, зараз він був тим, кого називають лідером думок: одним з найпопулярніших блогерів з купою фоловерів, гострим на слово критиком, і не тільки літературнопричетних речей, генієм PR-менеджменту та чи не найзатребуванішим автором рецензій», – діляться куратори виставки.

В експозиції буде представлено цінні прижиттєві видання творів Пантелеймона Куліша та книги, що побачили світ у його друкарні в Петербурзі.

Серед цікавинок виставки – портрет Пантелеймона Куліша у виконанні Тараса Шевченка та портрет Тараса Шевченка, створений Пантелеймоном Кулішем.

Коли: з 2 серпня

Де: вул. Лаврська 9, корпус 9

Скільки: Вхід на відкриття – вільний, у інші дні – за квитками музею

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7 проблем, з якими наші міста зіткнуться завтра

Що цікавого: На лекції критично розглянуть тенденції містобудування в Україні і розберуть найпопулярніші міфи урбаністики.

Коли: 3 серпня

Де: Сквер київських інтелігентів

Скільки: Вхід вільний

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Кава з дільничним. Зустріч №1

Що цікавого: Ви не знайомі особисто зі своїм дільничним і примарно уявляєте його роботу, чи не так? Тому Голосіївське управління поліції ГУНП у Києві, DreamKyiv та спільнота Голосіїв організовують першу зустріч в форматі «кави з дільничним офіцером».

Ця зустріч – добра нагода:

познайомитись зі своїм дільничним за філіжанкою кави

особисто розпитати його про суть роботи на дільниці і спектр його компетенцій, як вони є

звернути увагу інспектора дільниці на небезпечні місця вашого під’їзду, будинку, вулиці

заручитись порадою і підтримкою дільничного у вирішенні цих проблем

Коли: 3 серпня

Де: Pandora Creative Hub (ВДНГ, павільйон 21)

Скільки: Вхід вільний

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Hug your DOG

Що цікавого: На тусі для песиків на вас та вашого улюбленця чекатимуть лекції "Міфи про триммінг", "Допоможи своєму вихованцеві впорається зі спекою", "Майстер-клас по догляду в домашніх умовах", крута фотозона. А ще песика можна буде підстригти, зробити фейкове тату і нагодувати солодощами.

Коли: 3-4 серпня

Де: БУХТА food station (Поштова площа, 3)

Скільки: Вхід вільний

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Льодове Party

Що цікавого: Вас зустрінуть мультяшні герої і проведуть у світ засніженої казки. На вас чекає цікава і неймовірно насичена пригода з майстер-класами, конкурсами та подарунками. Завдяки кріо-шоу ви зануритеся в дивовижний світ дослідів і експериментів. Усі охочі зможуть безкоштовно потренуватися з професійними інструкторами з хокею та фігурного катання. А ще вас неодмінно вразить дерево з морозива, яким ви зможете поласувати.

Коли: 3 серпня

Де: ТРЦ “Космополіт” (вул. Вадима Гетьмана, 6)

Скільки: 120 грн для дорослих, 90 грн для дітей

Більше інформації: Facebook

Lifeguard FEST 2019

Що цікавого: Пляжний Патруль запрошує на третій київський фестиваль лайфсейвінгу.

На вас чекають цікаві активності:

Олімпійські Пляжні Ігри

Забіг в Ластах

Тренування від лайфгардів

Майстер-клас із порятунку на воді

Змагання з лайфсейвінгу - єдиного виду спорту, де ви можете врятувати життя

Майстер-клас "Ідеальна засмага"

Перегони на байдарках, серфах

Майстер-класи та змагання для дітей

Коли: 4 серпня

Де: Гідропарк, пляж Венеція

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Своп-вечірка у Ласці

Що цікавого: Приходьте знайомитися з новими людьми, пити каву та лимонад, і найголовніше – обмінюватися одягом.

Що можна приносити? Випрані та охайні речі, які залежалися у шафі та яким можна знайти кращого господаря. Можна приносити також взуття та аксесуари. Усі речі, що залишаться після вечірки, передадуть у благодійні фонди.

Коли: 4 серпня

Де: Благодійний магазин “Ласка” (вул. Липинського, 3)

Скільки: Участь безкоштовна

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Битва Хінкалі 1.0

Що цікавого: Це буде перший відкритий чемпіонат серед любителів та професіоналів. Битва Хінкалі 1.0 буде складатися з двох турів. У відбірковому потрібно буде їсти хінкалі на швидкість, а у фіналі – переможе той, хто з'їсть найбільше за вказаний час. На всіх прихильників хінкалі цього дня чекатиме розважальна програма з фотоконкурсами та лотереями.

Коли: 4 серпня

Де: Ресторан “Tbiliso” (Русанівська набережна, 4)

Скільки: Не вказано

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Паразити – показ мовою оригіналу

Що цікавого: Спеціальний показ «Паразитів» Пон Джун Хо мовою оригіналу.

За сюжетом, у сім'ї чотирьох безробітних похмурі життєві перспективи. Ситуація змінюється, коли старшому синові пропонують високооплачуваний підробіток репетитором. З допомогою сестри він робить фальшиві документи про освіту та приходить до розкішного маєтку заможного бізнесмена.

Фільм демонструється мовою оригіналу (корейською) з українськими субтитрами.

Коли: 4 серпня

Де: Кінотеатр “Жовтень” (вул. Костянтинівська, 26)

Скільки: 130 грн

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Ігротека японських шахів

Що цікавого: Гра, що приковує до екранів мільйони глядачів по всій Японії. Гра, де лише один необачний хід може стати фатальним. Гра, в якій змагаються більше десяти мільйонів гравців, а визнаними профі стають лише дві сотні. Гра, в якій з поміж усіх професіоналів справжнім майстром - Мейджіном - може бути визнаний лише один.

Це - шьоґі.

Ukrainian Shogi Dojo знову відкриватиме двері у цей дивовижний світ японських шахів. На вас чекають захопливі двобої, цікаві задачі та головоломки і незабутній японський колорит.

Коли: 3 серпня

Де: Парк Шевченка

Скільки: Не вказано

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24-годинний заїзд на Київському велотреку — Артем Грищук

Що цікавого: Спроба встановлення 24-годинного рекорду на Київському велотреку українським рандонером Артемом Грищуком.

Коли: 3 серпня

Де: Київський велотрек (вул. Богдана Хмельницького, 58)

Скільки: Не вказано

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