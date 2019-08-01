У Харкові проєкт

У Харкові проєкт "роздІловІ" презентують у новому онлайн-форматі

Укрінформ
Проєкт "роздІловІ" у новому онлайн-форматі презентують увечері в HudpromLoft, що на вулиці Мистецтв у Харкові, письменник Сергій Жадан, режисерка Оля Михайлюк та композитор Томаш Сікора.

Про історію проєкту кореспонденту Укрінформу нагадали у PR-агенції "Bagels&Letters".

"За свою історію "роздІловІ" були показані на найбільших літературних фестивалях - у Києві (цього року — на відкритті "Книжкового Арсеналу"), Харкові, Чернівцях та Львові, подорожували містами, розташованими у зоні АТО, їздили туром по всій Україні та у Польщі на підтримку дебютного альбому "роздІловІ: Щастя не оминеш". Увечері у харків'ян є безкоштовна можливість поговорити з митцями про тонкощі нового способу перекладу, в якому, окрім слів, є аудіо/візуальні образи. Зазвучавши іншими мовами, поезія отримує шанс не втратити оригінального ритму, інтонацій і пауз", - зазначили у агенції.

Сергій Жадан, за його словами, на зустрічі спробує показати простір між літерами та рядками, відчути протяг, який з'являється між розділовими знаками, примушуючи тексти повертатися до світла й виходити з темряви: "Для нас це велика інтрига - почути дихання тиші, говорячи про любов і забуття, смерть і натхнення, героїв і привидів".

Автори називають "роздІловІ" проєктом-взаємодією між літературою - це прочитані Сергієм Жаданом уривки з його текстів з різних збірок, музикою Олексія Ворсоби й Томаша Сікори та візуальними образами, які Оля Михайлюк разом з Сергієм Пілявцем створюють під час показів.

"Маніпуляції з пером, різними предметами і речовинами за скляним столом транслюються на великий екран в реальному часі. Цей стик письма, графіки, тактильних відчуттів і новітніх технологій став ще однією артдисципліною в дослідженні команди проєкту", - пояснює Томаш Сікора.

Зараз, каже авторка ідеї проєкту Оля Михайлюк, розпочалася інтенсивна робота над цифровою версією, зокрема, над сайтом rozdilovi.org.

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"Учасники проєкту називають його антисайтом. Можливо, через те, що на тлі загального пришвидшення, розширення, спрощення цей віртуальний простір лишається позачасовим, він вимагає уваги, заглиблення та інтеракції... Сайт виник з пошуків форми, в якій ми будемо ділитися нашими творами зі світом. Оскільки це не стандартний лінійний альбом, його неможливо викласти в мережу просто як набір треків, в ньому є певна циклічність, повернення до характерних станів і свої паузи, але є й доля несподіваного. Хотілося, щоб наш матеріал давав кожному можливість вхопити щось особисте. Кілька років ми не робили запис, хоч мали доволі багато матеріалу. Але потім зустріли Дмитра Лідера і Лабораторію примх, і в проєкту почалося нове - віртуальне - життя", - розповідає Оля Михайлюк.

Тексти "роздІлових", як стало відомо, перекладаються англійською, німецькою, італійською, французькою, польською, чеською мовами. У вересні цього року їх буде презентовано в Римі, Берліні, Празі й Варшаві. У планах - створення на основі проєкту мобільного додатку.

Проєкт "роздІловІ" представляє Агенція АртПоле за підтримки Українського культурного фонду.

Фото: rozdilovi.org

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