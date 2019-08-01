У Харкові проєкт "роздІловІ" презентують у новому онлайн-форматі

Проєкт "роздІловІ" у новому онлайн-форматі презентують увечері в HudpromLoft, що на вулиці Мистецтв у Харкові, письменник Сергій Жадан, режисерка Оля Михайлюк та композитор Томаш Сікора.

Про історію проєкту кореспонденту Укрінформу нагадали у PR-агенції "Bagels&Letters".

"За свою історію "роздІловІ" були показані на найбільших літературних фестивалях - у Києві (цього року — на відкритті "Книжкового Арсеналу"), Харкові, Чернівцях та Львові, подорожували містами, розташованими у зоні АТО, їздили туром по всій Україні та у Польщі на підтримку дебютного альбому "роздІловІ: Щастя не оминеш". Увечері у харків'ян є безкоштовна можливість поговорити з митцями про тонкощі нового способу перекладу, в якому, окрім слів, є аудіо/візуальні образи. Зазвучавши іншими мовами, поезія отримує шанс не втратити оригінального ритму, інтонацій і пауз", - зазначили у агенції.

Сергій Жадан, за його словами, на зустрічі спробує показати простір між літерами та рядками, відчути протяг, який з'являється між розділовими знаками, примушуючи тексти повертатися до світла й виходити з темряви: "Для нас це велика інтрига - почути дихання тиші, говорячи про любов і забуття, смерть і натхнення, героїв і привидів".

Автори називають "роздІловІ" проєктом-взаємодією між літературою - це прочитані Сергієм Жаданом уривки з його текстів з різних збірок, музикою Олексія Ворсоби й Томаша Сікори та візуальними образами, які Оля Михайлюк разом з Сергієм Пілявцем створюють під час показів.

"Маніпуляції з пером, різними предметами і речовинами за скляним столом транслюються на великий екран в реальному часі. Цей стик письма, графіки, тактильних відчуттів і новітніх технологій став ще однією артдисципліною в дослідженні команди проєкту", - пояснює Томаш Сікора.

Зараз, каже авторка ідеї проєкту Оля Михайлюк, розпочалася інтенсивна робота над цифровою версією, зокрема, над сайтом rozdilovi.org.

"Учасники проєкту називають його антисайтом. Можливо, через те, що на тлі загального пришвидшення, розширення, спрощення цей віртуальний простір лишається позачасовим, він вимагає уваги, заглиблення та інтеракції... Сайт виник з пошуків форми, в якій ми будемо ділитися нашими творами зі світом. Оскільки це не стандартний лінійний альбом, його неможливо викласти в мережу просто як набір треків, в ньому є певна циклічність, повернення до характерних станів і свої паузи, але є й доля несподіваного. Хотілося, щоб наш матеріал давав кожному можливість вхопити щось особисте. Кілька років ми не робили запис, хоч мали доволі багато матеріалу. Але потім зустріли Дмитра Лідера і Лабораторію примх, і в проєкту почалося нове - віртуальне - життя", - розповідає Оля Михайлюк.

Тексти "роздІлових", як стало відомо, перекладаються англійською, німецькою, італійською, французькою, польською, чеською мовами. У вересні цього року їх буде презентовано в Римі, Берліні, Празі й Варшаві. У планах - створення на основі проєкту мобільного додатку.

Проєкт "роздІловІ" представляє Агенція АртПоле за підтримки Українського культурного фонду.

Фото: rozdilovi.org