2 серпня: народний календар і астровісник
Сьогодні святого пророка Іллі. Пророк жив за 900 років до Різдва Христового. За життя він здійснив чимало чудес, тому, згідно з писанням, Ілля не помер, а був взятий на небо «вогняним вихором на колісниці з вогняними конями».
За давнім козацьким повір’ям, сонце – це колесо від колісниці святого Іллі, Чумацький шлях – дорога, по якій він їздить, а блискавка з’являється тоді, коли святий різко гальмує. Грім гримить – «святий Ілля по небу діжу котить», або «калачі везе».
З Іллею була пов’язана величезна кількість обрядодій, вірувань, міфологічних уявлень, календарних і господарських прикмет, заборон тощо. Одна з функцій Іллі – переслідування нечистої сили. Злі духи надзвичайно бояться цього святого і ховаються, де тільки можуть: по кутках, у воді, під стріхою, навіть у тваринах. Тому пускати цього дня в оселю тварин було не бажано. Іллю називали «Громовиком», «Громодолом», «Іллею немилостивим», «сердитим». На противагу «милостивому» святому Миколаю, Ілля був «строгим», «суворим» святим.
А ще на Іллю зазвичай завершувався купальський сезон. Буцімто кінь Іллі-пророка загубив срібну підкову, вона впала у води й вони стали холодними.
Іменинники сьогодні Ілля, Олександр, Георгій, Єфим, Іван, Костянтин, Петро, Сергій, Федір.
1-2 місячні дні. Місяць від Лева перейде до Діви. Цілий тиждень варто уникати занять, які вимагатимуть швидкої оцінки ситуації, глибокого інтелектуального аналізу і миттєвих нестандартних рішень. Бажано займатися звичними справами, ходити-їздити звичними дорогами. Особливо обережними треба бути на воді, на виробництві та за кермом. Додаткового нагляду потребуватимуть діти і підлітки. Але варто зауважити, що зовсім лінуватися й байдикувати не годиться: перші три дні місячного циклу задають тенденції не тільки всього подальшого місяця, але й наступного півроку. Тобто, що посієш, те й пожнеш.
Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1945 році: +10,2; а найтеплішим у 1936 - +34,2.