2 серпня: народний календар і астровісник

Нині Іллі Громодола; звідки береться блискавка, куди паде срібна підкова та починаймо сіяти, щоби було що жати

Сьогодні святого пророка Іллі. Пророк жив за 900 років до Різдва Христового. За життя він здійснив чимало чудес, тому, згідно з писанням, Ілля не помер, а був взятий на небо «вогняним вихором на колісниці з вогняними конями».

За давнім козацьким повір’ям, сонце – це колесо від колісниці святого Іллі, Чумацький шлях – дорога, по якій він їздить, а блискавка з’являється тоді, коли святий різко гальмує. Грім гримить – «святий Ілля по небу діжу котить», або «калачі везе».

З Іллею була пов’язана величезна кількість обрядодій, вірувань, міфологічних уявлень, календарних і господарських прикмет, заборон тощо. Одна з функцій Іллі – переслідування нечистої сили. Злі духи надзвичайно бояться цього святого і ховаються, де тільки можуть: по кутках, у воді, під стріхою, навіть у тваринах. Тому пускати цього дня в оселю тварин було не бажано. Іллю називали «Громовиком», «Громодолом», «Іллею немилостивим», «сердитим». На противагу «милостивому» святому Миколаю, Ілля був «строгим», «суворим» святим.

А ще на Іллю зазвичай завершувався купальський сезон. Буцімто кінь Іллі-пророка загубив срібну підкову, вона впала у води й вони стали холодними.

Іменинники сьогодні Ілля, Олександр, Георгій, Єфим, Іван, Костянтин, Петро, Сергій, Федір.

1-2 місячні дні. Місяць від Лева перейде до Діви. Цілий тиждень варто уникати занять, які вимагатимуть швидкої оцінки ситуації, глибокого інтелектуального аналізу і миттєвих нестандартних рішень. Бажано займатися звичними справами, ходити-їздити звичними дорогами. Особливо обережними треба бути на воді, на виробництві та за кермом. Додаткового нагляду потребуватимуть діти і підлітки. Але варто зауважити, що зовсім лінуватися й байдикувати не годиться: перші три дні місячного циклу задають тенденції не тільки всього подальшого місяця, але й наступного півроку. Тобто, що посієш, те й пожнеш.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1945 році: +10,2; а найтеплішим у 1936 - +34,2.