Документальна кінопритча “Вдивляючись у темряву” вийде у прокат наступного року

Компанія “ВІАТЕЛ” представила Держкіно завершений виробництвом документальний фільм Сергія Волкова “Вдивляючись у темряву”.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Реліз картини в Україні відбудеться у 2020 році після фестивальної історії стрічки”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, до стрічки буде додано тифлокоментар та здійснено спеціальну прем’єру фільму для незрячих людей.

Кінопроєкт спільного українсько-шведського фільму “Вдивляючись у темряву” став одним із переможців восьмого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром 2 млн 228 тис. 985 грн. при загальній вартості виробництва 5 млн 502 тис. 215 грн.

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Режисер та автор сценарію - Сергій Волков. Продюсери картини – Галина Криворчук (ТОВ “ВІАТЕЛ”, Україна) та Alex Shiriaieff (Grumant Productions HB, Швеція).

“Вдивляючись у темряву” – це фільм-притча про Україну та її минуле, про сьогодення та майбутнє. “Темрява” у фільмі одночасно реальна і метафорична. За сюжетом, незрячий, що випадково осліп у дитинстві, допомагає адаптуватися іншому – ветерану, який втратив у зоні АТО зір, але не сенс життя. Це розповідь від імені людей з інвалідністю: погляд незрячих на “здоров'я” нашої держави і суспільства, історія про те, що ніколи не можна втрачати віри та надії.