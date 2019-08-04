Календар на всю голову. 4 серпня

Цього дня в 1875 році помер данський казкар Ганс Крістіан Андерсен, а в 1901 році народився джазовий музикант Луї Армстронг

4 серпня 1525 року в Флоренції, Італія, помер Андреа делла Роббіа - флорентійський скульптор, найбільший майстер поліхромної глазурованої теракоти (майоліки). Він урізноманітнив гаму застосовуваних в майоліці барвистих тонів, зацікавився виразними можливостями круглої пластики.

4 серпня 1693 року французький монах П'єр Периньйон (Pierre "Dom" Pérignon) методом проб і помилок відкрив секрет приготування шампанського. Він вперше представив на суд ченців абатства шипучий напій, який був приготований випадково. Досконалості він досяг, коли одного разу чернець зробив на рідкість невдалий напій і збирався вилити його, але обмежився тим, що розлив його по пляшках і залишив в погрібі, забувши про невдачу. Яке ж було здивування братів, коли через деякий час вони виявили п'янкий напій з благородним смаком і надзвичайно грайливим характером.

4 серпня 1777 року в Лондоні Філіп Естлі відкрив перший в Західній Європі цирк. Ентузіаст став демонструвати майстерність наїзників і влаштовувати кінні номери. Незабаром для тих спортивно-акробатичних видовищ було побудовано спеціальне приміщення, яке отримало назву "Амфітеатр Естлі". Філіп став засновником першої циркової династії.

4 серпня 1792 року в графстві Суссекс, Англія, народився Персі Біші Шеллі - англійський поет і драматург, видатний письменник XIX ст. Його поетичні твори належать до того блискучого відродження поезії, яке ми називаємо романтизмом. Однак поетичне обдарування Шеллі не цілком відповідало його світогляду. Двоїстість, як раціоналіста і романтика, мислителя і художника, проповідника і поета, становили найхарактернішу рису його генія.

4 серпня 1805 року в Дубліні, Ірландія, народився Вільям Ровен Гамільтон - ірландський математик, механік-теоретик, фізик-теоретик, один з кращих математиків XIX ст. Відомий фундаментальними відкриттями в математиці, аналітичній механіці та оптиці.

4 серпня 1821року в регіоні Франш-Конте на сході Франції народився Луї Віттон. У 1837 році став учнем майстра з виготовлення скринь. Завдяки умінням і талантам Луї швидко навчився технології виготовлення дорожніх валіз. І незабаром його ім'я вже було на слуху у французької богеми і вищих верств суспільства. Свої оригінальні моделі сумок Луї Віттон робив, використовуючи смугасту щільну тканину. Завдяки якості обробки і дорогим матеріалам валізи від Віттона користувалися великим успіхом у багатих людей. У 1854 році амбітний провінціал відкрив перший магазин "Louis Vuitton: Malletier a Paris" в Парижі на Єлисейських полях. Сліди цього магазину збереглися донині. На фронтоні будинку є напис: "Луї Віттон, виготовлення валіз, паризький торговий дім, заснований в 1854 р."

4 серпня 1841 року в місті Кільмес (Буенос-Айрес, Аргентина) народився Вільям Генрі Гадсон - англійський письменник і натураліст.

4 серпня 1859 року в парафії Воґо (Оппланн, Норвегія) народився Кнут Гамсун - норвезький письменник. Автор романів "Голод", "Містерії", "Нова земля", "Бродяги". Лауреат Нобелівської премії з літератури.

4 серпня 1875 року в Копенгагені, Данія, помер Ганс Крістіан Андерсен – данський казкар, автор відомих у всьому світі казок «Непохитний олов'яний солдатик», «Гидке каченя», «Снігова королева», «Дюймовочка».

4 серпня 1884 року в місті Сегед, Угорщина, народився Бела Балаж - угорський письменник.

4 серпня 1901 року в місті Новий Орлеан (Луїзіана, США) народився Луї Армстронг - афроамериканський джазовий музикант, трубач, співак. Його вплив на сучасну музику настільки великий, що практично всі музиканти, які записувалися між 1927-1940 роками, звучать як послідовники його стилю.

4 серпня 1902 року під річкою Темза відкрито Гринвіцький пішохідний тунель довжиною 370 м. Розташований в східному Лондоні, цей коридор пов'язує Гринвіч на півдні з Собачим островом на півночі. Інженерно складне будівництво тунелю почалося в червні 1899 року.

4 серпня 1912 року в Стокгольмі, Швеція, народився Рауль Валленберг - шведський дипломат, антифашист, який в період Голокосту врятував життя десятків тисяч угорських євреїв.

4 серпня 1926 року в Лондоні на площі Пікаділлі з'явився перший світлофор. Це був обертовий газовий ліхтар, який випромінював сигнали червоного і зеленого кольорів, управлявся вручну і мав два семафорних крила: підняті горизонтально означали сигнал "стоп", а опущені під кутом в 45° - рух з обережністю. Винахід запропонував інженер по залізничній сигналізації Джон Пік Найт.

4 серпня 1930 року в місті Байройт, Німеччина, помер Зігфрід Вагнер - німецький диригент і композитор.

4 серпня 1940 року в Нью-Йорку, США, помер Володимир Жаботинський - український єврейський письменник і публіцист, один з лідерів сіоністського руху, співзасновник держави Ізраїль та його збройних сил (Гаґана).

4 серпня 1941 року в Будапешті, Угорщина, помер Міхай Бабич - угорський письменник і перекладач. Автор романів "Каліф-лелека", "Сини смерті", ряду поетичних збірок і літературознавчих праць.

4 серпня 1948 року в Цюріху, Швейцарія, померла Мілева Марич - австрійська викладачка фізики і математики, перша дружина Альберта Ейнштейна, яку деякі дослідники-біографи вважають співавторкою його революційних наукових ідей.

4 серпня 1955 року в місті Гот-Спрінґс (Арканзас, США) народився Біллі Боб Торнтон - американський актор, режисер і сценарист. Лауреат премії Оскар за фільм "Вигострене лезо" ("Sling Blade"). Запам'ятався картинами "Суддя", "Армагеддон", "Людина, якої не було", "Поганий Санта", "У променях слави".

4 серпня 1961 року в місті Гонолулу (Гаваї, США) народився Барак Обама - 44-й президент США. Лауреат Нобелівської премії миру 2009 року.

4 серпня 1972 року в продаж надійшов перший сингл-сорокап'ятка "Donna" британського гурту "10сс" з Манчестера. За пару місяців до цього молодий квартет записав композицію "Waterfall". Один з її співавторів – Ерік Стюарт – запропонував її "Apple Records". Через деякий час прийшов лист, мовляв, пісня "недостатньо комерційна", щоб видати сингл. Тоді група записала "Donna", розглядаючи її як можливий бі-сайд для "Водограю": витончену і необразливу пародію на бітлівську "Oh! Darling" і британську поп-музику 1950-х, написану під впливом Френка Заппи, з приспівом, який виконувався фальцетом.

4 серпня 1977 року в Тюбінгені, Німеччина, помер Ернст Блох - німецький філософ, соціолог і публіцист неомарксистської орієнтації.

4 серпня 1977 року в Кембриджі, Англія, помер Едгар Дуглас Едріан - британський електрофізіолог, дослідник нервової системи. Лауреат Нобелівської премії з фізіології або медицини. Член і президент Лондонського королівського товариства. Основні праці присвячені електрофізіології органів чуття і нервових клітин.

4 серпня 1978 року в Алабамі, США, помер Тінслі Гаррісон - американський лікар, професор медицини, редактор перших п'яти видань фундаментальної праці "Основи внутрішньої медицини", яка з того часу перевидається як "Основи внутрішньої медицини за редакцією Т. Гаррісона".

4 серпня 1997 року в місті Арль, Франція померла Жанна Луїза Кальман – французька довгожителька, чиї дати народження і смерті документально підтверджені. Вона – єдина відома людина, яка досягла 120-річного віку і утримувала титул «найстарішої живої людини на Землі» довше, ніж будь-який інший довгожитель. У 110-річному віці вона переїхала в будинок престарілих, де і померла в 122 роки, 5 місяців і 14 днів. Спосіб життя, генетика та інші медичні характеристики Кальман стали предметом досліджень багатьох фахівців.

4 серпня 2000 року в Києві померла Галина Зубченко - українська художниця, громадська діячка, одна із засновників Клубу творчої молоді Києва.

4 серпня 2001 року в Києві загинув Ярослав Стельмах - український драматург. Автор п'єс "Шкільна драма", "Вікентій Прерозумній", "Привіт, Синичко!", "Запитай колись у трав", а також повістей "Якось у чужому лісі", "Найкращий намет".

Олександр Рудяченко, Київ