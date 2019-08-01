У чеській лікарні за три дні народилися шість пар двійнят

У лікарні чеського міста Злін з населенням 75 тис. осіб протягом трьох днів народилися відразу шість пар двійнят.

Про це інформує Vinegret.cz.

«На наших працівниках лежала підвищена відповідальність. Адже такі пологи завжди проходять складніше. Але це казка зі щасливим кінцем. Усі двійнята і їхні мами почуваються добре», - цитує видання представника медустанови Егона Гаврланта.

Відзначається, що чотири з шести пар двійнят з'явилися на світ в один день.

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«Усі зачаття були природними. І такий збіг – своєрідна гра природи. Для нашого відділення це, можна сказати, свято. Ми раді ще й тому, що всі пологи пройшли дуже успішно. Мами задоволені, недоношених дітей немає, всі вони здорові й не потребують інтенсивної медичної допомоги», – наголосив головлікар пологового відділення Мартін Трглік.