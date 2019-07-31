Мандрівний фестиваль Lampa. Doc стартував на Хортиці

Турне фестивалю охопить ще 7 міст, включно з Варшавою.

“Фестиваль Lampa. Doc став однією з небагатьох платформ, де глядачі менших міст мають змогу побачити якісне українське та іноземне документальне кіно. Тож ми раді підтримати цей проект і вже третій рік поспіль бути партнерами фестивалю”, – зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Як зазначається, до програми фестивалю увійшли 10 документальних фільмів, серед яких два українські, створені за підтримки Держкіно - це “Домашні ігри” Аліси Коваленко та “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго” Надії Парфан.

Тема цьогорічного фестивалю - любов, в усіх її проявах. Картини - українського, польського, французького виробництва - розповідатимуть різні історії любові: любові до життя, улюбленої справи, до рідного краю, подружнього кохання, любові, що допомагає долати перепони та непорозуміння.

Першим місцем, котре побачило всі фільми з цьогорічної програми фестивалю, став острів Хортиця, який прийняв на покази понад 1200 мешканців Запоріжжя.

Загалом, цьогорічна Lampa.doc побуває у 8 містах, фестивальне турне триватиме 21 день.

Географія та розклад літа – 2019: Запоріжжя – 26-28 липня, 20:30; Лисичанськ – 2-4 серпня, 20:30; Кропивницький – 9-11 серпня, 20:30; Житомир – 16-18 серпня, 20:30; Умань – 23-25 серпня, 20:30; Варшава – 30-31 серпня, 20:00; Червоноград – 6-8 вересня, 20:30; Київ – 14 вересня, 19:30.

Цьогоріч усі охочі матимуть змогу обрати найулюбленіший фільм показів, проголосувавши на сайті фестивалю.

Проект реалізується за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Українського культурного фонду та Інституту Адама Міцкевича.