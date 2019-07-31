Вийшов трейлер п'ятого сезону серіалу "Заточені кепки"

Телеканал BBC оприлюднив перший трейлер п'ятого сезону серіалу Стівена Найта "Заточені кепки".

Відео з'явилося на каналі BBC в Youtube.

Події в серіалі відбуваються у Бірмінгемі, у 20-их роках.

Члени банди "Заточені кепки" брати Шелбі повертаються з війни. Ватажок банди Томас Шелбі намагається легалізувати бізнес.

Актори: Кілліан Мерфі, Гелен Мак-Крорі, Пол Андерсон, Софі Рандл, Нед Деннегі та інші.

Очікується, що довгоочікувана новий сезон вийде в кінці цього року на BBC One.