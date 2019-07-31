Вийшов трейлер п'ятого сезону серіалу

Вийшов трейлер п'ятого сезону серіалу "Заточені кепки"

Відео
Укрінформ
Телеканал BBC оприлюднив перший трейлер п'ятого сезону серіалу Стівена Найта "Заточені кепки".

Відео з'явилося на каналі BBC в Youtube.

Події в серіалі відбуваються у Бірмінгемі, у 20-их роках.

Члени банди "Заточені кепки" брати Шелбі повертаються з війни. Ватажок банди Томас Шелбі намагається легалізувати бізнес.

Актори: Кілліан Мерфі, Гелен Мак-Крорі, Пол Андерсон, Софі Рандл, Нед Деннегі та інші.

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Очікується, що довгоочікувана новий сезон вийде в кінці цього року на BBC One.

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