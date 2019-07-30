Руханка у кулуарах та корисне голодування: Супрун дала поради майбутнім депутатам

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун підготувала 17 порад майбутнім депутатам про те, як правильно піклуватися про своє здоров'я, виконуючи професійні обов'язки під куполом Верховної Ради.

Підбірку порад про те, як не вигоріти на роботі, правильно протестно голодувати, які ризики несуть бійки біля трибуни спікера Ради та інше вона оприлюднила на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Невдовзі депутати і депутатки 9-го скликання Верховної Ради України складуть присягу і почнуть багату на стрес роботу. Ми проаналізували можливі ризики для здоров’я та зібрали поради, як їх зменшити, аби справлятися з будь-якими випробуваннями (чи це процес голосування бюджету, чи спілкування з детективами НАБУ). Перша порція порад стосуються власного здоров‘я, адже це — передусім особиста відповідальність", - зазначила Супрун.

Вона нагадала депутатам, що раціон має бути побудований на мінімально обробленій рослинній їжі, крупах, цільнозерновому хлібі, оліях та різних джерелах білка.

"Якщо ви захочете проголосити протестне голодування, не тримайте його довше, ніж 2 доби. У межах цього періоду голодувати корисно", - зазначила Супрун.

Також вона порадила народним обранцям мити руки, регулярно відвідувати сімейного лікаря, вакцинуватися. "З початком сесії слід пройти щеплення від грипу, адже велике скупчення людей — це найкраща ситуація для поширення вірусу. Ви можете зробити також щеплення від гемофільної інфекції типу В. Щодесять років, починаючи з 18, слід робити щеплення від правця і дифтерії. Вони є в амбулаторіях, і безоплатні", - додала Супрун.

Вона також наголосила, що люди, що займаються контактними видами спорту і медичні працівники мають робити щеплення від гепатиту В. "Бійки біля трибуни підпадають під категорію “контактні види спорту”. Вакцинуватися слід і перед поїздками в екзотичні країни", - зазначила Супрун.

Вона також нагадала, що тривале сидіння шкодить здоров’ю, тому порадила в кулуарах і комітетах присідати, робити планки, виходити на пробіжку в Маріїнський парк.

Серед порад депутатам - відмова від паління і зведення до мінімуму вживання алкоголю, відмова від взуття на підборах.

Також Супрун радить не допускати булінгу, агресії та домагань і працювати відповідно до своїх біоритмів. "Робота вночі над законопроєктами чи вивченням законодавчої бази — річ потрібна, але шкідлива для здоров’я. Хронічний брак сну призводить до розвитку тривожності, серцево-судинних захворювань, збільшує імовірність розвитку пухлин. Працюйте наполегливо у свій робочий час", - зазначила вона.

Водночас Супрун зазначила, що депутати - такі ж самі люди, як і всі інші, тому ці поради можуть застосовувати всі громадяни.