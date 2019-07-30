В Уругваї уніфікували пакування сигарет

Міністерство охорони здоров’я Уругваю запровадило уніфіковані правила пакування сигарет.

Як повідомляє Сіньхуа, зміни набудуть чинності у січні наступного року.

Це рішення стало можливим після того, як уругвайський суд відхилив позов двох тютюнових компаній, які вимагали скасувати закон про уніфіковане пакування.

За словами міністра охорони здоров’я Уругваю Хорхе Басо, головним призначенням уніфікованого пакування сигарет є віднадження курців від паління.

“Упередження (хвороб - ред.) та пропагування здорових звичок є головним занепокоєнням державної політики у сфері охорони здоров’я”, - сказав Басо.

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Зазначимо, що уніфіковане пакування не дозволяє тютюновим компаніям заманливо рекламувати свою продукцію, вимагаючи використовувати відразливі кольори, повідомлення та зображення про шкоду здоров’ю, а також забороняючи логотипи.

У 2012 році Австралія стала першим членом ВООЗ, який запровадив уніфіковане пакування сигарет. Подібні регулювання діють також у Франції, Великобританії, Новій Зеландії, Канаді та Ірландії.