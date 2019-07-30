30 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні День дружби і святої Марини; запалюємо свічку, оновлюємо вогонь і даємо бій рутині

Сьогодні Міжнародний день дружби. Про дружбу написано незліченно багато: есеїв, віршів, афоризмів, трактатів тощо. В добу античності наголошували, що дружба можлива тільки між добрими людьми, адже передбачає високі моральні якості — вірність, щирість, готовність до самопожертви. Сенека в третьому листі пише: “Довго роздумуй, чи подружитися з кимось, та вже коли зважишся на те, приймай друга всім своїм серцем і говори з ним, мов сам із собою, не побоюючись”. Існувала також і формула, як пізнати друга: “Amicus cognoscitur amore, more, ore, re” - “друга пізнаємо з любові, звичаїв, мови, діла”. Зверніть увагу на дивовижну латину: слово amore — любов, наче включає, “бере під крило” інші компоненти дружби: more, ore, re (звичаї, мову, діла). Але чи не найгіркішим і понині залишається двовірш про дружбу поета-вигнанця Овідія — він мав нагоду пересвідчитися, що справжній друг пізнається в біді: “Поки ведеться тобі — численних матимеш друзів, / Хмарні настануть часи — будеш тоді сам один”. Овідій зауважує, що невірний друг схожий на тінь: світить сонце — він поряд; захмарилося — немає тіні, нема й друга...

Церква цього дня вшановує пам’ять великомучениці Марини Антіохійської. Її називали «сестрою пророка Іллі», «Вогняною Мариною», а тиждень, на який «припадає Марина» – називають «Громною неділею». Щоб уберегтися від грози, господарі запалювали свічки, освячені на Стрітення. В давнину в цей день своє професійне свято святкували ковалі, пекарі, лудильники. На Марини зазвичай оновлювали і вогонь у печі.

Не забудьте привітати з іменинами Марину, Маргариту, Лазаря та Леоніда.

28-ий місячний день. Місяць у Раку. Приблизно до 5 серпня на потоки сонячної енергії серйозно впливатиме Уран, тож його дестабілізаційний вплив позначатиметься і на кліматі, і на подіях, і на самопочутті та поведінці певних груп людей. Щоправда, різні характери, різні темпераменти по-різному реагуватимуть на “космічні виклики”. Найбільший дисонанс цього впливу відчуватиметься 29-31 липня. Міцніше тримайте кермо власної долі, направляючи корабель у потрібному вам напрямку. І пам’ятайте: вбивають не лише підводні рифи, але й рутина. Успіхів і творчого підходу і в праці, і у відпочинку!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1904 році: +8,7; а найспекотнішим у 1936 - +39,4.