В Острозі презентували "Інтерактивний музей стародруків"
"На сьогодні колекція нараховує 4 900 експонатів основного музейного фонду, зокрема майже півтори тисячі стародруків XVI-XVIII cт., серед яких - Острозька Біблія 1581 року та біля 150 рукописів XVI-ХХІ ст.", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що проект здобув перемогу у конкурсі "Малі міста — великі враження" від Міністерства культури України.
На розгляд конкурсної комісії була подана 181 проектна заявка.
Під час реалізації проекту облаштовано експозицію в Музеї книги та друкарства, оновлено дизайн, використано інноваційні технології та нові просторові рішення експозиції.
На переконання ініціаторів проекту, він поліпшить туристичну привабливість музею та міста.
Як повідомляв Укрінформ, торік на Рівненщині реалізували проект "Культурний Барбакан", який також втілений за результатами конкурсу "Малі міста — великі Враження", ініційованого Міністерством культури України.
Фото: www.rv.gov.ua