Кличко обговорив з режисером "Трансформерів" перспективи кіновиробництва в Україні

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з одним із найкасовіших режисерів і кінопродюсерів Майклом Беєм, який прилетів у Київ.

Про це Кличко написав у Facebook.

«Наше місто приваблює все більше митців, творчих людей з усього світу. В Києві знімають кліпи всесвітньо відомі зірки, рекламні ролики – великі міжнародні компанії. А також Київ стає кіномайданчиком. Ось прилетів мій добрий знайомий, американський режисер і кінопродюсер Майкл Бей. Один з найкасовіших режисерів світу, картини якого зібрали в прокаті понад 5,7 млрд долларів. Він відомий такими стрічками, як «Армагеддон», «Погані хлопці», «Перл Харбор», «Трансформери», – зазначив Кличко.

За його словами, Майкл Бей прилетів із командою, аби подивитися на Київ, на Україну, адже "режисер зацікавлений у зйомках кіно та відео в українській столиці".

«Ми говорили про умови для кіновиробництва в Україні, про допомогу міста в організації зйомок, про найгарніші локації Києва та перспективи співпраці. Всі залишилися задоволеними. І, сподіваюся, Майкл творчо попрацює в Україні», – написав міський голова.