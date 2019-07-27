Баскетбольну майку Обами продадуть на аукціоні

Баскетбольну майку колишнього президента США Барака Обами, в якій він грав за команду своєї школи, продадуть на аукціоні Heritage Auctions.

Про це повідомляє CNN.

«Баскетбольну майку середньої школи, яку колись носив колишній президент США Барак Обама, виставлено на аукціон», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що Обама носив цю майку, коли грав за баскетбольну команду школи «Пунаху» в Гонолулу під номером 23.

Аукціонний будинок Heritage Auctions встановив стартову ціну на лот $25 тисяч, проте планує продати майку за суму не менше $100 тисяч до кінця торгів, які завершаться 17 серпня.

Фото: Fox News